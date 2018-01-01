Через протести «бляхарів» Волинь втратила 30 мільйонів на ремонти доріг

Через протести власників автівок на єврономерах Волинська область недоотримала приблизно 30 мільйонів гривень на ремонти доріг.Про це у Facebook повідомив заступник голови Волинської ОДАВін повідомив, щомісяця Волинська область отримує від митниці гроші на ремонти доріг, це так званий "Митний експеримент".Його суть полягає в тому, що в разі виникнення перевиконання планових показників митниця з цих надлишків віддає гроші на ремонт волинських доріг."Через 4 дні блокування митниці власниками авто на іноземній реєстрації на митниці не було перевиконання в листопаді 2018 року. Тому Волинська область недоотримала приблизно 30 млн. грн. на ремонти доріг в області. Тих самих доріг, по яких також їздять автомобілі на українській реєстрації. Дякую... Здобули!" - йдеться в повідомленні.