Через протести «бляхарів» Волинь втратила 30 мільйонів на ремонти доріг
Сьогодні, 10:18
Через протести власників автівок на єврономерах Волинська область недоотримала приблизно 30 мільйонів гривень на ремонти доріг.
Про це у Facebook повідомив заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.
Він повідомив, щомісяця Волинська область отримує від митниці гроші на ремонти доріг, це так званий "Митний експеримент".
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Його суть полягає в тому, що в разі виникнення перевиконання планових показників митниця з цих надлишків віддає гроші на ремонт волинських доріг.
"Через 4 дні блокування митниці власниками авто на іноземній реєстрації на митниці не було перевиконання в листопаді 2018 року. Тому Волинська область недоотримала приблизно 30 млн. грн. на ремонти доріг в області. Тих самих доріг, по яких також їздять автомобілі на українській реєстрації. Дякую... Здобули!" - йдеться в повідомленні.
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Про це у Facebook повідомив заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.
Він повідомив, щомісяця Волинська область отримує від митниці гроші на ремонти доріг, це так званий "Митний експеримент".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Митники розповіли, скільки грошей дали на ремонт волинських доріг
Його суть полягає в тому, що в разі виникнення перевиконання планових показників митниця з цих надлишків віддає гроші на ремонт волинських доріг.
"Через 4 дні блокування митниці власниками авто на іноземній реєстрації на митниці не було перевиконання в листопаді 2018 року. Тому Волинська область недоотримала приблизно 30 млн. грн. на ремонти доріг в області. Тих самих доріг, по яких також їздять автомобілі на українській реєстрації. Дякую... Здобули!" - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
Ви ще на них підвищення енергоносіїв повісьте)) Крадуть мільярдами ) добре що винних завжди найдуть , тільки не вони!!!
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