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Через протести «бляхарів» Волинь втратила 30 мільйонів на ремонти доріг

Через протести «бляхарів» Волинь втратила 30 мільйонів на ремонти доріг
Через протести власників автівок на єврономерах Волинська область недоотримала приблизно 30 мільйонів гривень на ремонти доріг.


Про це у Facebook повідомив заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.

Він повідомив, щомісяця Волинська область отримує від митниці гроші на ремонти доріг, це так званий "Митний експеримент".

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Його суть полягає в тому, що в разі виникнення перевиконання планових показників митниця з цих надлишків віддає гроші на ремонт волинських доріг.

"Через 4 дні блокування митниці власниками авто на іноземній реєстрації на митниці не було перевиконання в листопаді 2018 року. Тому Волинська область недоотримала приблизно 30 млн. грн. на ремонти доріг в області. Тих самих доріг, по яких також їздять автомобілі на українській реєстрації. Дякую... Здобули!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: гроші, митниця, бляхи
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Коментарі 1
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Ви ще на них підвищення енергоносіїв повісьте)) Крадуть мільярдами ) добре що винних завжди найдуть , тільки не вони!!!
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