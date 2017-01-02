Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Сьогодні, 12:30
Розповіли, як цьогоріч прикрасять головну ялинку Луцька.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
За словами Юрія Крася, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань.
"Будемо прикрашати ялинки як і щороку. Чогось надто нового не буде. Можливо, докупимо іграшок десь на 40 тисяч гривень", - зауважив він.
Окрім того, встановлять поблизу новорічних дерев і кований символ 2019 року - свиню.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
За словами Юрія Крася, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань.
"Будемо прикрашати ялинки як і щороку. Чогось надто нового не буде. Можливо, докупимо іграшок десь на 40 тисяч гривень", - зауважив він.
Окрім того, встановлять поблизу новорічних дерев і кований символ 2019 року - свиню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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