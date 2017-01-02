Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька

Розповіли, як цьогоріч прикрасять головну ялинку Луцька.Про це у коментаріповідомив директор департаменту ЖКГЗа словами Юрія Крася, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань."Будемо прикрашати ялинки як і щороку. Чогось надто нового не буде. Можливо, докупимо іграшок десь на 40 тисяч гривень", - зауважив він.Окрім того, встановлять поблизу новорічних дерев і кований символ 2019 року - свиню.