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Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька

Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Розповіли, як цьогоріч прикрасять головну ялинку Луцька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

За словами Юрія Крася, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань.

"Будемо прикрашати ялинки як і щороку. Чогось надто нового не буде. Можливо, докупимо іграшок десь на 40 тисяч гривень", - зауважив він.

Окрім того, встановлять поблизу новорічних дерев і кований символ 2019 року - свиню.


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Теги: ялинка, Новий рік, Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 1
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пустовіта поліщука і решту задротів з ЛМР під ялинку
і хоча б на симсолі нового року місто зекономить
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