У Луцьку під час безкоштовного тестування в 32 людей виявили гепатит

У Луцьку в рамках європейського тижня тестування на ВІЛ перевіряли усіх охочих на цю страшну недугу, а також на вірусні гепатити.23-30 листопада в рамках проведення європейського тижня тестування на ВІЛ на Театральному майдані Луцька у мобільній амбулаторії провели заходи як з безпосереднього тестування на ВІЛ, так і тестування на вірусні гепатити, - повідомили у Волинському Снід-Центрі.У мобільній амбулаторії за три дні всього протестували на ВІЛ 113 людей. Один тест виявився позитивним.А також на гепатит С – 113 людей (позитивних 14 випадків).В тому числі:27.11.2018- ВІЛ - 18 осіб (позитивний 1), гепатит С -18 (позитивний 2);29.11.2018- ВІЛ - 42 особи (позитивний - 0), гепатит С - 42 (позитивний 6);30.11.2018- ВІЛ - 53 особи (позитивний - 0), гепатит С -53 (позитивний 6).В центрі СНІД за тиждень всього перевірили на ВІЛ – 81людину (позитивних – 0), на гепатит С також 81 людину (позитивних – 18).