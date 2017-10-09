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У Луцьку під час безкоштовного тестування в 32 людей виявили гепатит

У Луцьку під час безкоштовного тестування в 32 людей виявили гепатит
У Луцьку в рамках європейського тижня тестування на ВІЛ перевіряли усіх охочих на цю страшну недугу, а також на вірусні гепатити.

23-30 листопада в рамках проведення європейського тижня тестування на ВІЛ на Театральному майдані Луцька у мобільній амбулаторії провели заходи як з безпосереднього тестування на ВІЛ, так і тестування на вірусні гепатити, - повідомили у Волинському Снід-Центрі.

У мобільній амбулаторії за три дні всього протестували на ВІЛ 113 людей. Один тест виявився позитивним.

А також на гепатит С – 113 людей (позитивних 14 випадків).

В тому числі:

27.11.2018- ВІЛ - 18 осіб (позитивний 1), гепатит С -18 (позитивний 2);
29.11.2018- ВІЛ - 42 особи (позитивний - 0), гепатит С - 42 (позитивний 6);
30.11.2018- ВІЛ - 53 особи (позитивний - 0), гепатит С -53 (позитивний 6).

В центрі СНІД за тиждень всього перевірили на ВІЛ – 81людину (позитивних – 0), на гепатит С також 81 людину (позитивних – 18).

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Теги: тест, ВІЛ, гепатит, Луцьк
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