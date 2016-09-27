На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми

У Ковелі двоє чоловіків до смерті побили охоронця міні-маркету «Наш Край». Трагедія сталася минулого року.Днями ж суд виніс вирок злочинцям. Його оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Відповідно до матеріалів справи, чоловіки розпивали спиртні напої на території літнього майданчика міні-маркету «Наш Край Експрес», що на вул. Відродження, 4 у Ковелі. Після прохання охоронця закладу покинути територію майданчика у зв'язку з його закриттям почали поводитися агресивно та спричинили бійку.Злочинці нанесли охоронцю кілька ударів кулаком та один удар пляшкою в голову. Такими діями вони спричинили тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, якого згодом доставили до Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання.Щоправда, після приїзду у лікарню потерпілий відмовився чекати лікаря і пішов з лікарні, незважаючи на вмовляння медперсоналу почекати декілька хвилин, поки лікар спуститься від пацієнта з верхнього поверху.Увесь цей час його шукали родичі, яким сповістили про те, що сталося, утім телефон охоронця був вимкненим.Згодом його знайшли без свідомості на вулиці Театральній у місті Ковелі, деякий час потерпілий перебував у комі, а згодом — помер.У висновку експерта йдеться про те, що смерть спричинена переломом тімяно-скроневої кістки, яка могла утворитися тільки внаслідок сильного удару стороннім предметом. Також експерт повідомив, що до розвитку набряку головного мозку потерпілий міг деякий час пересуватися самостійно.Враховуючи заключення експерта та показання свідків, суд визнав винними обох чоловіків у вчиненні злочину та покарав їх 9 роками тюрми. Окрім того, суд задовольнив позов рідних загиблого про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.