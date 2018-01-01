Екс-голова Волиньради став заступником начальника обласного «медичного» управління

Вітра Валентина Степановича призначили заступником начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.



Про це йдеться на сайті Управляння охорони здоров'я Волинської ОДА.



"03 грудня 2018 року на посаду заступника начальника управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації призначено Вітра Валентина Степановича", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-голову Волиньрадипризначили заступником начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.Про це йдеться на сайті Управляння охорони здоров'я Волинської ОДА."03 грудня 2018 року на посаду заступника начальника управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації призначено Вітра Валентина Степановича", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію