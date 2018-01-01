Екс-голова Волиньради став заступником начальника обласного «медичного» управління
Сьогодні, 12:22
Екс-голову Волиньради Вітра Валентина Степановича призначили заступником начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.
Про це йдеться на сайті Управляння охорони здоров'я Волинської ОДА.
"03 грудня 2018 року на посаду заступника начальника управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації призначено Вітра Валентина Степановича", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Управляння охорони здоров'я Волинської ОДА.
"03 грудня 2018 року на посаду заступника начальника управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації призначено Вітра Валентина Степановича", - йдеться у повідомлені.
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