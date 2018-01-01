На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО
Сьогодні, 18:00
На ринку в Луцьку викрили порушників продажу риби.
1 грудня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейди на ринках м. Луцька. В результаті, викрили два порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, - повідомили у Держрибагентстві.
Так, на ярмарку виробників сільськогосподарської продукції, що розташований в м. Луцьк на вул. Єршова, 11 інспектори виявили незаконний продаж водних біоресурсів.
У порушників вилучили 30 кг риби.
На громадян склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Санкція статті за порушення передбачає накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали справ направили до Луцького міськрайонного суду.
"Волинський рибоохоронний патруль закликає населення вимагати у продавців документи, які підтверджують законність походження водних біоресурсів та сертифікат якості. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50", - йдеться у повідомленні.
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1 грудня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейди на ринках м. Луцька. В результаті, викрили два порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, - повідомили у Держрибагентстві.
Так, на ярмарку виробників сільськогосподарської продукції, що розташований в м. Луцьк на вул. Єршова, 11 інспектори виявили незаконний продаж водних біоресурсів.
У порушників вилучили 30 кг риби.
На громадян склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Санкція статті за порушення передбачає накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали справ направили до Луцького міськрайонного суду.
"Волинський рибоохоронний патруль закликає населення вимагати у продавців документи, які підтверджують законність походження водних біоресурсів та сертифікат якості. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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