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На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО

На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО
На ринку в Луцьку викрили порушників продажу риби.

1 грудня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейди на ринках м. Луцька. В результаті, викрили два порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, - повідомили у Держрибагентстві.

Так, на ярмарку виробників сільськогосподарської продукції, що розташований в м. Луцьк на вул. Єршова, 11 інспектори виявили незаконний продаж водних біоресурсів.

У порушників вилучили 30 кг риби.

На громадян склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Санкція статті за порушення передбачає накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направили до Луцького міськрайонного суду.

"Волинський рибоохоронний патруль закликає населення вимагати у продавців документи, які підтверджують законність походження водних біоресурсів та сертифікат якості. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50", - йдеться у повідомленні.
На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО
На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО
На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО

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Теги: риба, кримінал
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