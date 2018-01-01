На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО

На ринку в Луцьку викрили порушників продажу риби.1 грудня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рейди на ринках м. Луцька. В результаті, викрили два порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, - повідомили у Держрибагентстві.Так, на ярмарку виробників сільськогосподарської продукції, що розташований в м. Луцьк на вул. Єршова, 11 інспектори виявили незаконний продаж водних біоресурсів.У порушників вилучили 30 кг риби.На громадян склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Санкція статті за порушення передбачає накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Матеріали справ направили до Луцького міськрайонного суду."Волинський рибоохоронний патруль закликає населення вимагати у продавців документи, які підтверджують законність походження водних біоресурсів та сертифікат якості. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50", - йдеться у повідомленні.