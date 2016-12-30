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У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая

У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая
На території замку Любарта з 31 грудня 2018 року до 01 січня 2019 року діятиме Резиденція Святого Миколая в рамках благодійної акції "Не будь байдужим!".

Місце, де кожен зможе передати у дитячий будинок запакований власноруч подарунок і приємне лист-побажання у конверті, - повідомили організатори.

Одяг, солодощі, іграшки, олівці, книги та кольорові блокноти, запашні засоби гігієни та багато інших подаруночків передадуть малечі.

"А ще Резиденція - це чудове місце для сімейних фотографій, дитячих "секретиків" зі Святим Миколаєм, місце для загадування свого найпотаємнішого бажання на наступний рік", - повідомили організатори.

А додатковим бонусом до благодійної акції від Святого Миколая стане розіграш трьох цінних подарунків серед тих, хто напише лист-побажання для діток під час фестивалю у замку.

У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая

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Теги: Новий рік, Луцьк, Новорічна містерія, анонс
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