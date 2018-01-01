У селі на Волині «ожили» стіни дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 18:50
У Кримному, що в Старовижівському районі, розмалювали стіни дитсадка.
Днями завершились роботи з оздоблення фасаду дошкільного навчального закладу "Малятко" в селі Кримне, - повідомила Леся Дудар у спільноті "Старовижівщина".
Дитячий садок відчинив двері для малюків ще 16 жовтня. Протягом останнього місяця молода художниця з села Залюття Ірина Максимук розмальовувала стіни на вході в приміщення.
І тепер дітлахи поспішають в садочок разом з улюбленими казковими героями.
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Днями завершились роботи з оздоблення фасаду дошкільного навчального закладу "Малятко" в селі Кримне, - повідомила Леся Дудар у спільноті "Старовижівщина".
Дитячий садок відчинив двері для малюків ще 16 жовтня. Протягом останнього місяця молода художниця з села Залюття Ірина Максимук розмальовувала стіни на вході в приміщення.
І тепер дітлахи поспішають в садочок разом з улюбленими казковими героями.
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