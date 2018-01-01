Вечірня аварія у Луцьку: «поцілувалися» дві автівки
Сьогодні, 17:45
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, зіштовхнулися дві автівки.
Аварія сталася 4 листопада, у вечірню пору на вулиці Рівненській зі сторони Підгаєцької.
За словами свідків, не розминулися Daewoo Lanos та ще один легковик.
На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав. На місці працює поліція.
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Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, зіштовхнулися дві автівки.
Аварія сталася 4 листопада, у вечірню пору на вулиці Рівненській зі сторони Підгаєцької.
За словами свідків, не розминулися Daewoo Lanos та ще один легковик.
На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав. На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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