Вечірня аварія у Луцьку: «поцілувалися» дві автівки





Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, зіштовхнулися дві автівки.



Аварія сталася 4 листопада, у вечірню пору на вулиці Рівненській зі сторони Підгаєцької.



За словами свідків, не розминулися Daewoo Lanos та ще один легковик.



На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав. На місці працює поліція.





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