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Вечірня аварія у Луцьку: «поцілувалися» дві автівки

Вечірня аварія у Луцьку: «поцілувалися» дві автівки
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, зіштовхнулися дві автівки.

Аварія сталася 4 листопада, у вечірню пору на вулиці Рівненській зі сторони Підгаєцької.

За словами свідків, не розминулися Daewoo Lanos та ще один легковик.

На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав. На місці працює поліція.

Вечірня аварія у Луцьку: «поцілувалися» дві автівки

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Теги: ДТП, аварія
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