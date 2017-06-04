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Філарет відмовився очолити єдину українську церкву

Філарет відмовився очолити єдину українську церкву
Патріарх Філарет, який очолює УПЦ КП, відмовився балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної української церкви.

Про відмову Філарета балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви повідомив прес-секретар спікера Верховної Ради, релігієзнавець Андрій Ковальов, - передають Факти ICTV.

Також він додав, що обраний на Соборі предстоятель, скоріш за все, буде не відомим для широкого загалу. Проте майбутній очільник буде авторитетним у середовищі єпископату.

«На мою думку, це все-таки буде людина із середовища Київського патріархату, тому що єпископів КП буде більшість», – зазначив Ковальов.

За його словами, Філарет відмовився балотуватися на посаду предстоятеля через вік, адже патріарху наступного року виповниться 90 років.

Нагадаємо, 29 листопада Священний Синод Вселенського патріархату затвердив текст Томосу для Української церкви.


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Теги: Філарет, УПЦ КП
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