На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні





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За попередньою інформацією, на «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz. У результаті зіткнення потерпіла була доставлена у Горохівську ЦРЛ із пошкодженнням зв’язок ступні і гематомою.



Нагадаємо, 23 листопада на цій же автостанції рейсовий автобус «Луцьк-Антонівка» розчавив жінку.



На безпечній «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz.

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