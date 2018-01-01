На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 09:00
У Горохові Mercedes-Benz збив 18-річну дівчину поблизу автостанції.
Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, на «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz. У результаті зіткнення потерпіла була доставлена у Горохівську ЦРЛ із пошкодженнням зв’язок ступні і гематомою.
Нагадаємо, 23 листопада на цій же автостанції рейсовий автобус «Луцьк-Антонівка» розчавив жінку.
На безпечній «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz.
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Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, на «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz. У результаті зіткнення потерпіла була доставлена у Горохівську ЦРЛ із пошкодженнням зв’язок ступні і гематомою.
Нагадаємо, 23 листопада на цій же автостанції рейсовий автобус «Луцьк-Антонівка» розчавив жінку.
На безпечній «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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