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На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні

На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні
У Горохові Mercedes-Benz збив 18-річну дівчину поблизу автостанції.

Про це пише Волинь Нова.

За попередньою інформацією, на «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz. У результаті зіткнення потерпіла була доставлена у Горохівську ЦРЛ із пошкодженнням зв’язок ступні і гематомою.

Нагадаємо, 23 листопада на цій же автостанції рейсовий автобус «Луцьк-Антонівка» розчавив жінку.

На безпечній «зебрі» не розминулися 18-річна жителька районного центру і Mercedes-Benz.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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