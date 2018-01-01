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У Луцьку «провалили» програму розвитку парків і скверів

У Луцьку «провалили» програму розвитку парків і скверів
У Луцьку розробили програму розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста на 2019-2021 роки, однак її не підтримали.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у Луцьку станом на сьогодні є п’ять парків загальною площею 118,29 га, один лугопарк – 9,51 га, дві рекреаційні зони – 10,51 га, 33 сквери – 13,34 га.

Загалом у програмі понад десяток заходів, серед яких: посадка деревно-чагарникової рослинності; очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою; боротьба з бур'яном-алергеном; встановлення бюветів з прокладанням мережі та інші.

В.о. директора комунального підприємства «Парки та сквери м. Луцька» Богдан Феденчук розповів, що деякі сквери впорядковуватимуть житлово-комунальні господарства міста.

«У парку 900-річчя буде реконструкція і повністю обліковуються усі дерева, потім кожному дереву дадуть номер. Там має бути якісний догляд, а не просто знесення. Те ж саме стосується інших парків», - зауважив він. На виконання програми за три роки планують витратити майже 51 мільйон гривень.

Проте у підсумку проект рішення не підтримали, мовляв, Богдан Феденчук не підготувався до доповіді.

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Теги: парк, Луцьк
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