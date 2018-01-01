Ще одній маршрутці заборонили їздити центром Луцька
Сьогодні, 09:51
У Луцьку скасували попереднє рішення виконкому міської ради, яким дозволили рухатися маршрутці №210 «Луцьк-Рованці» центром міста.
Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці» заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі. У Волинській ОДА розповіли, що підстав для такого рішення не було.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, перевізник повинен сам вирішити, які вулиці обрати для доїзду, адже маршруткам №210 забороняють рухатись центром.
«Початкова і кінцева точка руху приміських маршрутів буде автостанція», - зауважив Степанов.
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Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці» заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі. У Волинській ОДА розповіли, що підстав для такого рішення не було.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, перевізник повинен сам вирішити, які вулиці обрати для доїзду, адже маршруткам №210 забороняють рухатись центром.
«Початкова і кінцева точка руху приміських маршрутів буде автостанція», - зауважив Степанов.
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Коментарі 1
На лопаті, скоти укропні, вам! Не ви погоджували маршрути, не вам і "коригувати" їх в угоду Санрайзу! НАБУ, НАЗК - фас! Пустовітику, готуй вазелінчик - за корупцію доведеться відповідати!
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