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Ще одній маршрутці заборонили їздити центром Луцька

Ще одній маршрутці заборонили їздити центром Луцька
У Луцьку скасували попереднє рішення виконкому міської ради, яким дозволили рухатися маршрутці №210 «Луцьк-Рованці» центром міста.

Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці» заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі. У Волинській ОДА розповіли, що підстав для такого рішення не було.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, перевізник повинен сам вирішити, які вулиці обрати для доїзду, адже маршруткам №210 забороняють рухатись центром.

«Початкова і кінцева точка руху приміських маршрутів буде автостанція», - зауважив Степанов.

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Теги: маршрутка, Луцьк, заборона
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Коментарі 1
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На лопаті, скоти укропні, вам! Не ви погоджували маршрути, не вам і "коригувати" їх в угоду Санрайзу! НАБУ, НАЗК - фас! Пустовітику, готуй вазелінчик - за корупцію доведеться відповідати!
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