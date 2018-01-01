Ще одній маршрутці заборонили їздити центром Луцька





Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці» заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі. У Волинській ОДА розповіли, що



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, перевізник повинен сам вирішити, які вулиці обрати для доїзду, адже маршруткам №210 забороняють рухатись центром.



«Початкова і кінцева точка руху приміських маршрутів буде автостанція», - зауважив Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скасували попереднє рішення виконкому міської ради, яким дозволили рухатися маршрутці №210 «Луцьк-Рованці» центром міста.Про це йшлося у четвер, 6 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, на сесії Луцькради від 29 листопада маршрутці «Луцьк-Підгайці» заборонили їздити вулицями Богдана Хмельницького, Парковою та проспектом Волі. У Волинській ОДА розповіли, що підстав для такого рішення не було Як розповів у коментаріначальник управління транспорту та зв’язку, перевізник повинен сам вирішити, які вулиці обрати для доїзду, адже маршруткам №210 забороняють рухатись центром.«Початкова і кінцева точка руху приміських маршрутів буде автостанція», - зауважив Степанов.

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