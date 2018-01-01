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У луцькому садочку мерзнуть діти

У луцькому садочку мерзнуть діти
У ДНЗ №24, що на вулиці Богомольця 2в, через низьку температуру у приміщеннях мерзнуть дошкільнята.

Про цей йшлося на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології транспорту та енергозбереження у четвер, 6 грудня.

Батьківський комітет звернувся до Луцькради, аби місто вирішило проблему з опаленням у дитсадку. Під зверненням поставили підписи 100 батьків.

Член батьківського комітету Мирослава Дячук розповіла, що на початок опалювального сезону, який, до слова, розпочався пізніше через пориви тепломережі, температура у групі на другому поверсі була 16 градусів, а у кімнаті, де діти сплять – +14.

«Ми зрозуміли, що від адміністрації закладу це не залежить. На першому поверсі також холодно, проте найбільші проблеми на другому поверсі. У понеділок вранці в ігровій зоні температура повітря була +17», – розповіла Мирослава Дячук.

Директор ДНЗ №24 Галина Штаній зауважила, що у закладі є завгосп, яка здійснює контроль за показниками і вони насправді знижені.

Кажуть, садок дуже старий і проблеми з опаленням почалися вже давно. Бувають часто пориви теплотрас. У середу, 5 грудня температура на першому поверсі була від +18 до +19, а на другому від +15 до +16.

Головний інженер ДКП «Луцьктепло» Володимир Біньковський зазначив, що проблеми виникли через низьку віддачу конвекторів, які стоять у закладі. Окрім того, конвектори закриті задля безпеки дітей, що погіршує циркуляцію повітря. Окрім того, він зазначив, що допомогти може також встановлення відбиваючих екранів.

На комісії вирішили рекомендувати адміністрації спільно з ДКП «Луцьктепло» та управлінням освіти промити елеваторний вузол та перевірити запірну арматуру. А також порадили проаналізувати стан теплопостачання, аби батареї не були закриті та давали максимальне тепло. А також поклеїти відбиваючі екрани. Термін виконання рекомендації – сім днів.

У випадку, якщо такі дії не допоможуть, то у раді розглядатимуть можливість здійснення реконструкції теплової системи.

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Теги: діти, садочок, опалення, Луцьк
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