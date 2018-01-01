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На Волині вакцинують лисиць: волинян просять не чіпати та не куштувати брикети з приманками. ФОТО

На Волині вакцинують лисиць: волинян просять не чіпати та не куштувати брикети з приманками. ФОТО
У Любешівському районі відбувається вакцинація лисиць.

Зазначають, вакцинування проводиться упродовж грудня, – пише Нове життя.

«Приманки, у яких знаходиться вакцина, розкидаються із літака на узліссях, обабіч доріг та полів, на перехрестях доріг, лісових вирубках», - розповів начальник Любешівського районного управління ГУ ДПСС у Волинській області Анатолій Парчук.

А також зазначив, що вакцина може бути небезпечною для сільськогосподарських тварин і людини. Тому важливо не допускати контакт із цією вакциною-приманкою, не дозволяється дані брикети брати до рук, пробувати на смак чи запах.

Крім того, Держпродспоживслужба закликає жителів району з розумінням поставитися до такого заходу і не знищувати приманки, які знаходитимуться у місцях міграції лисиць. Адже це допоможе у боротьбі зі сказом.
На Волині вакцинують лисиць: волинян просять не чіпати та не куштувати брикети з приманками. ФОТО

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Теги: вакцина, Волинь, район
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