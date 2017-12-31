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Новорічні свята у Луцьку: куди піти та де розважитись

Новорічні свята у Луцьку: куди піти та де розважитись
Оприлюднили перелік заходів, які проведуть у Луцьку під час новорічно-різдвяних свят.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Так, у кінці грудня організують благодійну акцію для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, «Миколай про тебе не забуде» та благодійну акцію для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Також на вул. Лесі Українки влаштують мистецький проект «Вулиця Різдвяних янголів». Акція триватиме з 6 до 20 січня 2019 року.

9 січня у Палаці культури міста Луцька проведуть міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!». А 12 та 13 січня у Палаці культури міста Луцька відбудеться новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…» за участі творчих колективів та етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» на Театральному майдані.

19 січня Палаці культури міста Луцька проведуть фестиваль «Різдвяні піснеспіви».

До того ж у Луцьку планують організувати для підопічних, які харчуються у їдальні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, різдвяні привітання, колядки, розповіді за участі священнослужителів релігійних конфесій.

На свята у Луцьку також встановлять новорічне містечко на Театральному майдані, новорічні ялинки у мікрорайонах міста та святково оформлять їх.

Нагадаємо, на вулицях міста цьогоріч з’явиться нова святкова ілюмінація.

На період різдвяних свят у громадському транспорті, на ринках міста, у закладах торгівлі та на Театральному майдані лунатимуть колядки та щедрівки.

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Теги: Новий рік, Луцьк, свято, РІздво
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