У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.



Автопригода трапилася в обідню пору на вулиці Данила Галицького.



Так, Daewoo Lanos чорного кольору в'їхав у тролейбус. На щастя, ніхто з людей не постраждав.



На місці працює поліція.





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