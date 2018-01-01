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У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО

У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю тролейбуса та легковика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.

Автопригода трапилася в обідню пору на вулиці Данила Галицького.

Так, Daewoo Lanos чорного кольору в'їхав у тролейбус. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місці працює поліція.

У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО
У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО
У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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