У Луцьку в тролейбус стукнувся легковик. ФОТО
Сьогодні, 13:34
У Луцьку сталася аварія за участю тролейбуса та легковика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.
Автопригода трапилася в обідню пору на вулиці Данила Галицького.
Так, Daewoo Lanos чорного кольору в'їхав у тролейбус. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці працює поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.
Автопригода трапилася в обідню пору на вулиці Данила Галицького.
Так, Daewoo Lanos чорного кольору в'їхав у тролейбус. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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