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У Нововолинську створять інсультний центр

У Нововолинську створять інсультний центр
На базі Нововолинської центральної міської лікарні планується створення інсультного центру.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці медичного закладу у соціальній мережі Facebook.

Нововолинські анестезіологи і невропатологи взяли участь у спеціалізованому тренінгу на тему «Від перших симптомів до інсультного відділення

На семінарі обговорювався досвід організації інсультної допомоги у Чернівецькій області: догоспітальний та госпітальний етапи, організація інсультної допомоги, зокрема ведення пацієнтів з інсультом у гострому періоді.

Найближчим часом планується створення інсультних центрів на Волині, зокрема у Нововолинську. Мета цього кроку – проведення тромболітичної терапії хворим з гострим ішемічним інсультом, що дасть можливість рятувати життя пацієнтам, зменшувати смертність від інсульту та мінімізувати його наслідки.

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Теги: медицина, Волинь
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