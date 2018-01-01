У Нововолинську створять інсультний центр
Сьогодні, 05:40
На базі Нововолинської центральної міської лікарні планується створення інсультного центру.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці медичного закладу у соціальній мережі Facebook.
Нововолинські анестезіологи і невропатологи взяли участь у спеціалізованому тренінгу на тему «Від перших симптомів до інсультного відділення
На семінарі обговорювався досвід організації інсультної допомоги у Чернівецькій області: догоспітальний та госпітальний етапи, організація інсультної допомоги, зокрема ведення пацієнтів з інсультом у гострому періоді.
Найближчим часом планується створення інсультних центрів на Волині, зокрема у Нововолинську. Мета цього кроку – проведення тромболітичної терапії хворим з гострим ішемічним інсультом, що дасть можливість рятувати життя пацієнтам, зменшувати смертність від інсульту та мінімізувати його наслідки.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці медичного закладу у соціальній мережі Facebook.
Нововолинські анестезіологи і невропатологи взяли участь у спеціалізованому тренінгу на тему «Від перших симптомів до інсультного відділення
На семінарі обговорювався досвід організації інсультної допомоги у Чернівецькій області: догоспітальний та госпітальний етапи, організація інсультної допомоги, зокрема ведення пацієнтів з інсультом у гострому періоді.
Найближчим часом планується створення інсультних центрів на Волині, зокрема у Нововолинську. Мета цього кроку – проведення тромболітичної терапії хворим з гострим ішемічним інсультом, що дасть можливість рятувати життя пацієнтам, зменшувати смертність від інсульту та мінімізувати його наслідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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