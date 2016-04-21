Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО

Відома телеведучадля одного зі світських заходів обрала вбрання від дизайнерки з Луцька та дружини футболістаКостюм Каті - з нової колекції Федецької Passion by Yulia Fedetska, яку вона нещодавно презентувала у Мілані.Так, Осадча охоче позувала у червоному костюмі від Федецької. Ведуча обрала такий лук для походу на прем'єру стрічки ""Дім, який побудував Джек".А Юлія Федецька поділилася, що була надзвичайно щаслива, бо Катя обрала саме її бренд та зазначила, що для її команди це було за честь.