Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Відома телеведуча Катерина Осадча для одного зі світських заходів обрала вбрання від дизайнерки з Луцька та дружини футболіста Юлії Федецької.
Костюм Каті - з нової колекції Федецької Passion by Yulia Fedetska, яку вона нещодавно презентувала у Мілані.
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Так, Осадча охоче позувала у червоному костюмі від Федецької. Ведуча обрала такий лук для походу на прем'єру стрічки ""Дім, який побудував Джек".
А Юлія Федецька поділилася, що була надзвичайно щаслива, бо Катя обрала саме її бренд та зазначила, що для її команди це було за честь.
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Костюм Каті - з нової колекції Федецької Passion by Yulia Fedetska, яку вона нещодавно презентувала у Мілані.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Так, Осадча охоче позувала у червоному костюмі від Федецької. Ведуча обрала такий лук для походу на прем'єру стрічки ""Дім, який побудував Джек".
А Юлія Федецька поділилася, що була надзвичайно щаслива, бо Катя обрала саме її бренд та зазначила, що для її команди це було за честь.
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