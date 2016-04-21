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Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО

Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Відома телеведуча Катерина Осадча для одного зі світських заходів обрала вбрання від дизайнерки з Луцька та дружини футболіста Юлії Федецької.

Костюм Каті - з нової колекції Федецької Passion by Yulia Fedetska, яку вона нещодавно презентувала у Мілані.

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Так, Осадча охоче позувала у червоному костюмі від Федецької. Ведуча обрала такий лук для походу на прем'єру стрічки ""Дім, який побудував Джек".

А Юлія Федецька поділилася, що була надзвичайно щаслива, бо Катя обрала саме її бренд та зазначила, що для її команди це було за честь.

Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО

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Теги: Юлія, Федецька, Катя Осадча, мода, краса
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