Волиняни стали менше їздити маршрутками
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Цьогоріч послугами автомобільного транспорту скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів минулого року.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1,8 млрд.пас.км та перевезено 84,4 млн. пасажирів, що відповідно на 8,9% більше та на 1,1% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2017р., міського електротранспорту – 26,5 млн. пасажирів, що на 11,5% більше.
Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 900,7 тис.т вантажів та 1,9 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% більше та на 7,2% менше, ніж рік тому.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1,8 млрд.пас.км та перевезено 84,4 млн. пасажирів, що відповідно на 8,9% більше та на 1,1% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2017р., міського електротранспорту – 26,5 млн. пасажирів, що на 11,5% більше.
Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 900,7 тис.т вантажів та 1,9 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% більше та на 7,2% менше, ніж рік тому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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