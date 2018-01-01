Волиняни стали менше їздити маршрутками

Цьогоріч послугами автомобільного транспорту скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів минулого року.Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1,8 млрд.пас.км та перевезено 84,4 млн. пасажирів, що відповідно на 8,9% більше та на 1,1% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2017р., міського електротранспорту – 26,5 млн. пасажирів, що на 11,5% більше.Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 900,7 тис.т вантажів та 1,9 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% більше та на 7,2% менше, ніж рік тому.