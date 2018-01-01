вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни стали менше їздити маршрутками

Волиняни стали менше їздити маршрутками
Цьогоріч послугами автомобільного транспорту скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів минулого року.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1,8 млрд.пас.км та перевезено 84,4 млн. пасажирів, що відповідно на 8,9% більше та на 1,1% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 57,9 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2017р., міського електротранспорту – 26,5 млн. пасажирів, що на 11,5% більше.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 900,7 тис.т вантажів та 1,9 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% більше та на 7,2% менше, ніж рік тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, транспорт, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські виробники знизили ціни на м’ясо
Сьогодні, 13:29
У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер
Сьогодні, 13:02
Волиняни стали менше їздити маршрутками
Сьогодні, 13:00
Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Сьогодні, 12:23
У «Premier City» влаштують додаткові сеанси фільму «Скажене весілля»*
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Волиняни почали більше їздити тролейбусами Волиняни почали більше їздити тролейбусами
24 жовтень, 18:00
Волиняни почали більше їздити тролейбусами Волиняни почали більше їздити тролейбусами
06 вересень, 19:45
Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
09 липень, 14:35
У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
16 листопад, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські виробники знизили ціни на м’ясо
Сьогодні, 13:29
 0
У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер
Сьогодні, 13:02
 0
Волиняни стали менше їздити маршрутками
Сьогодні, 13:00
 0
Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
У «Premier City» влаштують додаткові сеанси фільму «Скажене весілля»*
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8