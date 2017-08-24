«Наближаємо перемогу, у яку віримо»: волинські волонтери нагородили лісівників за постійну допомогу

Сергієм Балицьким. Приурочили подію Міжнародному дню волонтера.



Повідомляє



Активісти волонтерського центру «Серце патріота» постійно доправляють допомогу для військових на передову. І цього разу зініціювали цей мистецький благодійний концерт заради воїнів ООС, для потреб яких передадуть зібрані кошти. Присутні виконали гімн України, хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх полеглих за Україну.



На благодійному концерті побували і працівники Волинського ОУЛМГ.



"Лісівники Волині давно співпрацюють із центром «Серце патріота», іншими волонтерськими організаціями", – каже заступник начальника Волинського ОУЛМГ Олександр Рибчинський.



"Ми розуміємо, що передаючи на фронт техніку, будматеріали, продукти харчування, допомагаючи родинам українських воїнів, вносимо свій скромний вклад у захист України, наближаємо перемогу, у яку віримо".



За це лісівники неодноразово отримували подяки від командування та бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Цього разу волинських лісівників в особі начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Кватирка відзначено волонтерською медаллю. Нагороду на сцені Палацу культури передали через заступника начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Рибчинського військовий комісар Василь Худик, керівники волонтерського центру «Серце патріота» Петро Олешко та Сергій Балицький.



До слова, волонтерський центр «Серце патріота» був створений наприкінці 2014 року за ініціативи Сергія Балицького, Петра Олешка та Уляни Степаненко. Він активно співпрацює з Благодійним фондом «Серце для України», який у 2016 році заснували Ігор Климчук та Сергій Балицький. За роки волонтерської діяльності їм доводилося перевозити на Схід автомобілі, автозапчастини, побутову техніку, генератори, медикаменти, військове обмундирування, побутову хімію, продукти харчування та патріотичну символіку, вони проводили благодійні концерти та акції, допомагали пораненим та їх сім’ям, школам та інтернатам у Луганській та Донецькій областях, привозили медичне обладнання у військові лікарні України, їм доводилося везли загиблих героїв до рідних домівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мистецько-благодійний захід 7 грудня організували активісти волонтерського центру «Серце патріота» на чолі із його засновником. Приурочили подію Міжнародному дню волонтера.Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Активісти волонтерського центру «Серце патріота» постійно доправляють допомогу для військових на передову. І цього разу зініціювали цей мистецький благодійний концерт заради воїнів ООС, для потреб яких передадуть зібрані кошти. Присутні виконали гімн України, хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх полеглих за Україну.На благодійному концерті побували і працівники Волинського ОУЛМГ."Лісівники Волині давно співпрацюють із центром «Серце патріота», іншими волонтерськими організаціями", – каже заступник начальника Волинського ОУЛМГ"Ми розуміємо, що передаючи на фронт техніку, будматеріали, продукти харчування, допомагаючи родинам українських воїнів, вносимо свій скромний вклад у захист України, наближаємо перемогу, у яку віримо".За це лісівники неодноразово отримували подяки від командування та бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Цього разу волинських лісівників в особі начальника Волинського ОУЛМГвідзначено волонтерською медаллю. Нагороду на сцені Палацу культури передали через заступника начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Рибчинського військовий комісар, керівники волонтерського центру «Серце патріота»та Сергій Балицький.До слова, волонтерський центр «Серце патріота» був створений наприкінці 2014 року за ініціативи Сергія Балицького, Петра Олешка та. Він активно співпрацює з Благодійним фондом «Серце для України», який у 2016 році заснувалита Сергій Балицький. За роки волонтерської діяльності їм доводилося перевозити на Схід автомобілі, автозапчастини, побутову техніку, генератори, медикаменти, військове обмундирування, побутову хімію, продукти харчування та патріотичну символіку, вони проводили благодійні концерти та акції, допомагали пораненим та їх сім’ям, школам та інтернатам у Луганській та Донецькій областях, привозили медичне обладнання у військові лікарні України, їм доводилося везли загиблих героїв до рідних домівок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію