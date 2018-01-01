Зірка 20 століття: унікальні фото луцької акторки, яка підкорила польський театр
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ВолиньPost знайомить своїх читачів із невідомим загалу іменем акторки Галини Дрохоцької, яка в 1930-х роках, до початку Другої світової війни проживала в Луцьку.
З біографії акторки, відомо, що Галина Дрохоцька була родом із міста Мостиська поблизу Львова. Вперше на сцені дебютувала в Кракові.
В середині 1930-х вона була запрошена на роботу до складу Волинського театру імені Ю. Словацького, де успішно працювала до 1939 року.
З початком війни Галина певний період працювала в одному із фотоательє міста Луцька. Проте пізніше змушена була переїхати на захід, до Польщі.
Після війни Галіна Дрохоцька продовжувала свою кар'єру як актриса. Впродовж декількох десятиліть вона виконувала ролі, зокрема, в театрах Лодзі, Вроцлава та Варшави, а також працювала на радіо та кіно. Паралельно викладала педагогіку в одному із варшавських вишів.
До уваги наших читачів кілька фото, які були зроблені на сцені луцького театру в 1938 році, в об’єктиві фотографа – Галина Дрохоцька.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Більше прочитати про Луцький «Голівуд» 1930-х років можете за посиланням: http://www.volynpost.com/news/114319-luckyj-golivud-1930-h-foto
Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl
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З біографії акторки, відомо, що Галина Дрохоцька була родом із міста Мостиська поблизу Львова. Вперше на сцені дебютувала в Кракові.
В середині 1930-х вона була запрошена на роботу до складу Волинського театру імені Ю. Словацького, де успішно працювала до 1939 року.
З початком війни Галина певний період працювала в одному із фотоательє міста Луцька. Проте пізніше змушена була переїхати на захід, до Польщі.
Після війни Галіна Дрохоцька продовжувала свою кар'єру як актриса. Впродовж декількох десятиліть вона виконувала ролі, зокрема, в театрах Лодзі, Вроцлава та Варшави, а також працювала на радіо та кіно. Паралельно викладала педагогіку в одному із варшавських вишів.
До уваги наших читачів кілька фото, які були зроблені на сцені луцького театру в 1938 році, в об’єктиві фотографа – Галина Дрохоцька.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Більше прочитати про Луцький «Голівуд» 1930-х років можете за посиланням: http://www.volynpost.com/news/114319-luckyj-golivud-1930-h-foto
Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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