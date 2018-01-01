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Зірка 20 століття: унікальні фото луцької акторки, яка підкорила польський театр

Зірка 20 століття: унікальні фото луцької акторки, яка підкорила польський театр
ВолиньPost знайомить своїх читачів із невідомим загалу іменем акторки Галини Дрохоцької, яка в 1930-х роках, до початку Другої світової війни проживала в Луцьку.

З біографії акторки, відомо, що Галина Дрохоцька була родом із міста Мостиська поблизу Львова. Вперше на сцені дебютувала в Кракові.

В середині 1930-х вона була запрошена на роботу до складу Волинського театру імені Ю. Словацького, де успішно працювала до 1939 року.

З початком війни Галина певний період працювала в одному із фотоательє міста Луцька. Проте пізніше змушена була переїхати на захід, до Польщі.

Після війни Галіна Дрохоцька продовжувала свою кар'єру як актриса. Впродовж декількох десятиліть вона виконувала ролі, зокрема, в театрах Лодзі, Вроцлава та Варшави, а також працювала на радіо та кіно. Паралельно викладала педагогіку в одному із варшавських вишів.

До уваги наших читачів кілька фото, які були зроблені на сцені луцького театру в 1938 році, в об’єктиві фотографа – Галина Дрохоцька.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Галина Дрохоцька, вистава «Королева передмістя», Луцьк, 1938 р.
Галина Дрохоцька, вистава «Королева передмістя», Луцьк, 1938 р.
Галина Дрохоцька з колегами на сцені театру в Луцьку, 1938 р.
Галина Дрохоцька з колегами на сцені театру в Луцьку, 1938 р.
Галина Дрохоцька в фільмі «Останній етап», 1948 р.
Галина Дрохоцька в фільмі «Останній етап», 1948 р.
Галина Дрохоцька в фільмі «Солдат Королеви Магадаскару», 1958 р.
Галина Дрохоцька в фільмі «Солдат Королеви Магадаскару», 1958 р.
Галина Дрохоцька на знімальному майданчику, 1952 р.
Галина Дрохоцька на знімальному майданчику, 1952 р.
Галина Дрохоцька в фільмі «Солдат перемоги», 1953 р
Галина Дрохоцька в фільмі «Солдат перемоги», 1953 р



Більше прочитати про Луцький «Голівуд» 1930-х років можете за посиланням: http://www.volynpost.com/news/114319-luckyj-golivud-1930-h-foto

Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl

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Теги: теарт, акторка
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