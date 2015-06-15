У Луцьку підприємець блокує рух на велосипедних доріжках на проспекті Соборності

Депутат Луцькради стверджує, що два кіоски, які розміщенні на проспекті Соборності,4, заважають велосипедистам рухатися по доріжці.Про церозповів на засіданні постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму у понеділок, 10 грудня.Зокрема депутат зауважив, що два кіоски поблизу “Північного ринку” встановленні з численними порушеннями земельного кодексу та державних будівельних норм. Окрім того, двері кіосків відкриваються назовні, перекриваючи рух по велосипедній доріжці.Відтак депутат вніс пропозицію скасувати рішення виконавчого комітету про дозвіл на розміщення малих архітектурних форм за вказаною адресою.Окрім того, він зауважив, що доріжки на проспекті Соборності були першими у місті, тому важливо було б, аби вони і надалі функціонували.Разом з тим він зауважив, що вважає можливим розглянути рішення і щодо того, аби підприємці самостійно перенесли велодоріжки від кіоску та продовжували свою господарську діяльність.Попри це, комісія не підтримала проект рішення для розгляду його на сесії міськради.