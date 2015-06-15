вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку підприємець блокує рух на велосипедних доріжках на проспекті Соборності

У Луцьку підприємець блокує рух на велосипедних доріжках на проспекті Соборності
Депутат Луцькради стверджує, що два кіоски, які розміщенні на проспекті Соборності,4, заважають велосипедистам рухатися по доріжці.

Про це Олександр Лазука розповів на засіданні постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму у понеділок, 10 грудня.

Зокрема депутат зауважив, що два кіоски поблизу “Північного ринку” встановленні з численними порушеннями земельного кодексу та державних будівельних норм. Окрім того, двері кіосків відкриваються назовні, перекриваючи рух по велосипедній доріжці.

Відтак депутат вніс пропозицію скасувати рішення виконавчого комітету про дозвіл на розміщення малих архітектурних форм за вказаною адресою.

Окрім того, він зауважив, що доріжки на проспекті Соборності були першими у місті, тому важливо було б, аби вони і надалі функціонували.

Разом з тим він зауважив, що вважає можливим розглянути рішення і щодо того, аби підприємці самостійно перенесли велодоріжки від кіоску та продовжували свою господарську діяльність.

Попри це, комісія не підтримала проект рішення для розгляду його на сесії міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велодоріжки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки
Сьогодні, 11:15
Сморід, кури і коти: у волинському селищі – гори сміття. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У Луцьку підприємець блокує рух на велосипедних доріжках на проспекті Соборності
Сьогодні, 10:53
Чотири роки у Ковельському районі у цифрах. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 10:42
У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
На Стрілецькій велодоріжок не буде, - мерія На Стрілецькій велодоріжок не буде, - мерія
10 травень, 21:44
Велосипедисти вимагають комфортних велодоріжок у Луцьку Велосипедисти вимагають комфортних велодоріжок у Луцьку
24 лютий, 12:02
Велодоріжки у Луцьку: думка лучан. ВІДЕО Велодоріжки у Луцьку: думка лучан. ВІДЕО
15 червень, 2015, 19:35
У Луцьку пішоходи не хочуть «ділити» із велосипедистами велодоріжку. ВІДЕО У Луцьку пішоходи не хочуть «ділити» із велосипедистами велодоріжку. ВІДЕО
10 червень, 2015, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки
Сьогодні, 11:15
 0
Організована «банда»: як у Ковелі сваряться за «гуманітарку»
Сьогодні, 11:15
 0
Сморід, кури і коти: у волинському селищі – гори сміття. ФОТО
Сьогодні, 11:08
 0
У Луцьку підприємець блокує рух на велосипедних доріжках на проспекті Соборності
Сьогодні, 10:53
 0
Чотири роки у Ковельському районі у цифрах. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8