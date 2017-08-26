У Шацьку в молодої жінки викрали сумку з грішми





До поліції звернулась дівчина і повідомила, що після опівночі в Шацьку зловмисник викрав у неї сумочку, в якій знаходилося 6,5 тис. гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, арешт або ж позбавлення волі строком до чотирьох років.



Триває досудове слідство.









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