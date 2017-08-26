У Шацьку в молодої жінки викрали сумку з грішми
Сьогодні, 12:12
У Шацьку в 22-річної жительки Любомльського району викрали сумку з грішми.
До поліції звернулась дівчина і повідомила, що після опівночі в Шацьку зловмисник викрав у неї сумочку, в якій знаходилося 6,5 тис. гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, арешт або ж позбавлення волі строком до чотирьох років.
Триває досудове слідство.
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До поліції звернулась дівчина і повідомила, що після опівночі в Шацьку зловмисник викрав у неї сумочку, в якій знаходилося 6,5 тис. гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, арешт або ж позбавлення волі строком до чотирьох років.
Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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