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У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*

У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*
11 грудня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться ярмарок сирів від виробників Волині та Рівненщини.

Лучан запрошують скуштувати та придбати унікальні місцеві сири під час ярмарку сирів від виробників з Волині та Рівненщини, який відбудеться 11 грудня у РЦ «Промінь» (просп. Президента Грушевського, 2, 1 пов).

Триватиме дійство з 15 до 19 год.

Протягом липня-грудня 2018 року ВОГО «Фонд місцевого розвитку» з України та Фундація Європейська Академія Самоврядування з Польщі реалізовували проект «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».

В рамках проекту відбувалися навчання для сироварів з Волинської та Рівненської областей у форматі тренінгів, навчальних візитів до кращих підприємств з України та Польщі. Набутий досвід учасники і представлять під час ярмарку під час презентації своєї продукції. Також запланована презентація книги сировара Кшиштофа Яворського, який 20 років життя присвятив мистецтву сироваріння.

«Виробництво сирів є моєю пристрастю та професією одночасно, я запускаю сирні майстерні для селекціонерів і фермерів по цілій Польщі. Проводжу особисті презентації в ресторанах, школах та агротуристичних фермах, пропагуючи традиційну здорову та смачну їжу. На сирних шоу ділюся знаннями про сир та молоко і показую, що навіть в домашніх умовах можна зробити найкращий сир. В зв’язку з історичними подіями мистецтво сироваріння було забуте. Ця праця адресована усім, хто мріє зробити домашній сир на звичайній, домашній кухні», - розповідає про книгу автор.

У ярмарку візьмуть участь виробники з Рівненщини (СОК «ГориньДар»), з Волині («Шацький молокозавод», «Старий Порицьк», «Угринівмолоко», виробники Наталія Видрич та Зай Світлана, СОК «Степ»).

«Завдання цього ярмарку – показати, що Волинь та Рівненщина активно просуваються у напрямку формування галузі сироваріння. У нас є виробники, які шукають свого споживача, і у нас є споживач, який може оцінити хороший продукт. Під час події вони зустрінуться», - коментує ярмарок керівник проекту Яцута Ельвіра.

Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримує ініціативу Генеральне Консульство РП у Луцьку та Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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