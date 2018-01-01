У «Промені» відбудеться Ярмарок сирів*

11 грудня на 1-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться ярмарок сирів від виробників Волині та Рівненщини.Лучан запрошують скуштувати та придбати унікальні місцеві сири під час ярмарку сирів від виробників з Волині та Рівненщини, який відбудеться 11 грудня у РЦ «Промінь» (просп. Президента Грушевського, 2, 1 пов).Триватиме дійство з 15 до 19 год.Протягом липня-грудня 2018 року ВОГО «Фонд місцевого розвитку» з України та Фундація Європейська Академія Самоврядування з Польщі реалізовували проект «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».В рамках проекту відбувалися навчання для сироварів з Волинської та Рівненської областей у форматі тренінгів, навчальних візитів до кращих підприємств з України та Польщі. Набутий досвід учасники і представлять під час ярмарку під час презентації своєї продукції. Також запланована презентація книги сировара Кшиштофа Яворського, який 20 років життя присвятив мистецтву сироваріння.«Виробництво сирів є моєю пристрастю та професією одночасно, я запускаю сирні майстерні для селекціонерів і фермерів по цілій Польщі. Проводжу особисті презентації в ресторанах, школах та агротуристичних фермах, пропагуючи традиційну здорову та смачну їжу. На сирних шоу ділюся знаннями про сир та молоко і показую, що навіть в домашніх умовах можна зробити найкращий сир. В зв’язку з історичними подіями мистецтво сироваріння було забуте. Ця праця адресована усім, хто мріє зробити домашній сир на звичайній, домашній кухні», - розповідає про книгу автор.У ярмарку візьмуть участь виробники з Рівненщини (СОК «ГориньДар»), з Волині («Шацький молокозавод», «Старий Порицьк», «Угринівмолоко», виробники Наталія Видрич та Зай Світлана, СОК «Степ»).«Завдання цього ярмарку – показати, що Волинь та Рівненщина активно просуваються у напрямку формування галузі сироваріння. У нас є виробники, які шукають свого споживача, і у нас є споживач, який може оцінити хороший продукт. Під час події вони зустрінуться», - коментує ярмарок керівник проекту Яцута Ельвіра.Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримує ініціативу Генеральне Консульство РП у Луцьку та Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.