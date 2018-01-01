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На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО

На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку комунальники виконують підготовчі роботи для того, аби прикрасити дерева, які виконують функцію головної ялинки міста.
Роботи на Театральному майдані міста розпочали 10 грудня в обідню пору.

Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась, наразі тривають підготовчі роботи – встановлюють стяжки. Коли закінчать, підключать електрику та встановлять ілюмінацію. Вже після цього ялинку декорують іграшки, а насамкінець – біля неї змонтують подіум.

Юрій Крась додав, що засвітять головну ялинку міста традиційно 19 грудня, у День святого Миколая.
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО
На низькому старті: у Луцьку взялися прикрашати головну ялинку міста. ФОТО

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Теги: ялинка, Луцьк, монтаж
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