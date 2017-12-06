Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО

У Луцьку студенти вийшли на акцію протесту через невдоволення політикою міської ради щодо пільгового перевезення у громадському транспорті.Протест розпочався у післяобідню пору 10 грудня під стінами Волинського окружного адміністративного суду.Студенти вимагають впровадити пільгову вартість проїзду у громадському транспорті, зокрема хочуть платити 2,5 гривні за проїзд у маршрутці за наявності студентського квитка.У ГО «Студентська рада Волині» переконують, що Кабмін передбачив для студентів пільговий проїзд. Тому студрада позивається до суду на Луцький виконком, який, на думку студради, мав би впровадити пільговий проїзд.Голова ГО «Студентська рада Волині»під час акції протесту під судом розповів, що студенти готові піти на копроміс з міською радою. Так, вони згідні на варіант, коли пільговий проїзд впровадять для студентів до 18 років, а решта сплачуватимуть повну вартість проїзду.Нагадаємо, Віталій Сніжко заявляв, щочерез те, що посадовці заявляють про недоцільність впровадження пільгового проїзду, натомість собі ж призначають чималі премії. Так, для прикладу, заступник міського головимайже щомісяця отримує премію у розмірі 120 %, а радник– 220-250 % від посадового окладу.