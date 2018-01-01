Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
Сьогодні, 19:15
У Черкасах затримали лучанина, який вчинив розбійний напад на одне з відділень фінансового закладу.
Ним виявився раніше судимий житель Луцька. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України, відкрили кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі черкаської поліції.
Близько шостої години вечора до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одне із відділень фінансового закладу в місті Черкаси. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.
На місці події правоохоронці з’ясували, що в приміщення зайшов невідомий чоловік, приховуючи обличчя і погрожуючи застосувати зброї, заволодів коштами в сумі понад 20 тисяч гривень та зник в невідомому напрямку.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили підозрювану особу. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Луцьк, Волинської області.
Поліцейські відшукали його вранці на одній із вулиць міста та затримали. В Черкасах чоловік проживав тимчасово, мешкав у товариша, з який познайомився рік тому. З місця його проживання правоохоронці вилучили пістолет, сумку та одяг, в якому було вчинено кримінальне правопорушення.
Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ним виявився раніше судимий житель Луцька. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України, відкрили кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі черкаської поліції.
Близько шостої години вечора до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одне із відділень фінансового закладу в місті Черкаси. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.
На місці події правоохоронці з’ясували, що в приміщення зайшов невідомий чоловік, приховуючи обличчя і погрожуючи застосувати зброї, заволодів коштами в сумі понад 20 тисяч гривень та зник в невідомому напрямку.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили підозрювану особу. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Луцьк, Волинської області.
Поліцейські відшукали його вранці на одній із вулиць міста та затримали. В Черкасах чоловік проживав тимчасово, мешкав у товариша, з який познайомився рік тому. З місця його проживання правоохоронці вилучили пістолет, сумку та одяг, в якому було вчинено кримінальне правопорушення.
Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
Сьогодні, 19:15
З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
Сьогодні, 19:13
Вночі невідомі «обчистили» хлів волинянина
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 грудня
Сьогодні, 19:00
Медіа