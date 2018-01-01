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Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад

Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад
У Черкасах затримали лучанина, який вчинив розбійний напад на одне з відділень фінансового закладу.

Ним виявився раніше судимий житель Луцька. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України, відкрили кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі черкаської поліції.

Близько шостої години вечора до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одне із відділень фінансового закладу в місті Черкаси. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що в приміщення зайшов невідомий чоловік, приховуючи обличчя і погрожуючи застосувати зброї, заволодів коштами в сумі понад 20 тисяч гривень та зник в невідомому напрямку.

Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад


Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили підозрювану особу. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Луцьк, Волинської області.

Поліцейські відшукали його вранці на одній із вулиць міста та затримали. В Черкасах чоловік проживав тимчасово, мешкав у товариша, з який познайомився рік тому. З місця його проживання правоохоронці вилучили пістолет, сумку та одяг, в якому було вчинено кримінальне правопорушення.

Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.


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Теги: Луцьк, Черкаси, розбій, пограбування
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