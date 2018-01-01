Озброєний лучанин пограбував фінансовий заклад

У Черкасах затримали лучанина, який вчинив розбійний напад на одне з відділень фінансового закладу.Ним виявився раніше судимий житель Луцька. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України, відкрили кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі черкаської поліції.Близько шостої години вечора до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одне із відділень фінансового закладу в місті Черкаси. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.На місці події правоохоронці з’ясували, що в приміщення зайшов невідомий чоловік, приховуючи обличчя і погрожуючи застосувати зброї, заволодів коштами в сумі понад 20 тисяч гривень та зник в невідомому напрямку.Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили підозрювану особу. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Луцьк, Волинської області.Поліцейські відшукали його вранці на одній із вулиць міста та затримали. В Черкасах чоловік проживав тимчасово, мешкав у товариша, з який познайомився рік тому. З місця його проживання правоохоронці вилучили пістолет, сумку та одяг, в якому було вчинено кримінальне правопорушення.Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.