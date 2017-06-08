Юлію Вусенко знову не пустили у бюджетну комісію

Юлію Вусенко не включили у склад постійної комісії Луцької міської ради з питань бюджету та фінансів.



Про це стало відомо на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.



Депутат Луцькради Микола Федік вніс пропозицію включити у склад постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації Андрія Білана, який нещодавно



Разом з тим, депутат ради Юлія Вусенко внесла пропозицію включити її у склад комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



«Я маю право за власним бажанням обрати комісію, у яку хочу входити. Всі розуміють те, що не можна зобов’язати депутата входити в якусь комісію. Чим я відрізняюся від тих людей, які сидять у цьому залі? Я хочу бути депутатом, який буде представляти інтереси людей у комісії бюджету та фінансів», – зауважила депутат.



Проте, більшість депутатів не підтримали пропозицію Юлії Вусенко, то ж наразі вона не входить у склад жодної з комісій міськради.



Нагадаємо, раніше депутати

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