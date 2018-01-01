У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків
Сьогодні, 12:16
Представники ЖКГ, муніципальної варти та поліції будуть вирішувати проблему з рекламою наркотиків у Луцьку.
Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що потрібно серйозно підійти до надписів про продаж наркотиків, які являються на міських будівлях.
«Тільки по вулиці Богдана Хмельницького таких написів є 3. Треба залучити представників ЖЕКу, повідомляти про це на гарячу лінію, бо це нашестя на місто Луцьк», – зазначила Юлія Вусенко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку активно рекламують наркотики, - громадські активісти. ФОТО
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що працівники ЖЕКів вже працюють над цим, виявляють надписи і усувають їх як на комунальних, так і на приватних закладах також.
«Проблема є, поліція повинна стежити за телефонами, хто телефонує за цими номерами. Тоді джерела розповсюдження будуть виявлені», - зауважив Григорій Пустовіт.
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Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що потрібно серйозно підійти до надписів про продаж наркотиків, які являються на міських будівлях.
«Тільки по вулиці Богдана Хмельницького таких написів є 3. Треба залучити представників ЖЕКу, повідомляти про це на гарячу лінію, бо це нашестя на місто Луцьк», – зазначила Юлія Вусенко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку активно рекламують наркотики, - громадські активісти. ФОТО
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що працівники ЖЕКів вже працюють над цим, виявляють надписи і усувають їх як на комунальних, так і на приватних закладах також.
«Проблема є, поліція повинна стежити за телефонами, хто телефонує за цими номерами. Тоді джерела розповсюдження будуть виявлені», - зауважив Григорій Пустовіт.
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