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У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків

У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків
Представники ЖКГ, муніципальної варти та поліції будуть вирішувати проблему з рекламою наркотиків у Луцьку.

Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.

Депутат Юлія Вусенко зауважила, що потрібно серйозно підійти до надписів про продаж наркотиків, які являються на міських будівлях.

«Тільки по вулиці Богдана Хмельницького таких написів є 3. Треба залучити представників ЖЕКу, повідомляти про це на гарячу лінію, бо це нашестя на місто Луцьк», – зазначила Юлія Вусенко.

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Секретар міської ради Григорій Пустовіт зауважив, що працівники ЖЕКів вже працюють над цим, виявляють надписи і усувають їх як на комунальних, так і на приватних закладах також.

«Проблема є, поліція повинна стежити за телефонами, хто телефонує за цими номерами. Тоді джерела розповсюдження будуть виявлені», - зауважив Григорій Пустовіт.

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Теги: наркотики, реклама, Луцьк
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