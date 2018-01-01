У Луцьку будуть боротися з рекламою наркотиків

Представники ЖКГ, муніципальної варти та поліції будуть вирішувати проблему з рекламою наркотиків у Луцьку.Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.Депутатзауважила, що потрібно серйозно підійти до надписів про продаж наркотиків, які являються на міських будівлях.«Тільки по вулиці Богдана Хмельницького таких написів є 3. Треба залучити представників ЖЕКу, повідомляти про це на гарячу лінію, бо це нашестя на місто Луцьк», – зазначила Юлія Вусенко.Секретар міської радизауважив, що працівники ЖЕКів вже працюють над цим, виявляють надписи і усувають їх як на комунальних, так і на приватних закладах також.«Проблема є, поліція повинна стежити за телефонами, хто телефонує за цими номерами. Тоді джерела розповсюдження будуть виявлені», - зауважив Григорій Пустовіт.