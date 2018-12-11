На Волині «обчистили» трьох лісівників





11 грудня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшли заяви від працівників Володимир-Волинського лісомисливського господарства, - пише



Трьох чоловіків у період часу з 21-ї по 23-ї години обікрали.



З роздягалки підприємства, де зберігалися речі потерпілих, невідомою особою шляхом вільного доступу викрадено гаманець із 400 гривнями, два мобільних телефони та куртку синього кольору.



Загальна вартість викрадного оцінюється близько 6000 гривень.

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