вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «обчистили» трьох лісівників

На Волині «обчистили» трьох лісівників
У Володимирі-Волинському обікрали працівників Держлісгоспу.

11 грудня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшли заяви від працівників Володимир-Волинського лісомисливського господарства, - пише Володимир Медіа.

Трьох чоловіків у період часу з 21-ї по 23-ї години обікрали.

З роздягалки підприємства, де зберігалися речі потерпілих, невідомою особою шляхом вільного доступу викрадено гаманець із 400 гривнями, два мобільних телефони та куртку синього кольору.

Загальна вартість викрадного оцінюється близько 6000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, гроші, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Обікрали найбідніших. Будь-якою ціною треба знайти крадіїв і повернути скривдженим крадене.
Відповісти
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»
Сьогодні, 18:25
На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
Камери не працювали, сейф не ламали: деталі загадкової крадіжки з «Нової пошти» у Нововолинську Камери не працювали, сейф не ламали: деталі загадкової крадіжки з «Нової пошти» у Нововолинську
19 листопад, 13:03
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
13 листопад, 19:15
Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень
25 жовтень, 17:19
Грузин «обчистив» квартиру на Волині Грузин «обчистив» квартиру на Волині
08 жовтень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»
Сьогодні, 18:25
 0
На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
 0
В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
 0
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
 0
У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8