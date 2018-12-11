На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
У Володимирі-Волинському обікрали працівників Держлісгоспу.
11 грудня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшли заяви від працівників Володимир-Волинського лісомисливського господарства, - пише Володимир Медіа.
Трьох чоловіків у період часу з 21-ї по 23-ї години обікрали.
З роздягалки підприємства, де зберігалися речі потерпілих, невідомою особою шляхом вільного доступу викрадено гаманець із 400 гривнями, два мобільних телефони та куртку синього кольору.
Загальна вартість викрадного оцінюється близько 6000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
11 грудня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшли заяви від працівників Володимир-Волинського лісомисливського господарства, - пише Володимир Медіа.
Трьох чоловіків у період часу з 21-ї по 23-ї години обікрали.
З роздягалки підприємства, де зберігалися речі потерпілих, невідомою особою шляхом вільного доступу викрадено гаманець із 400 гривнями, два мобільних телефони та куртку синього кольору.
Загальна вартість викрадного оцінюється близько 6000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Обікрали найбідніших. Будь-якою ціною треба знайти крадіїв і повернути скривдженим крадене.
Останні новини
Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»
Сьогодні, 18:25
На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
Медіа