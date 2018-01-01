Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*

Сири торгової марки «Старий Порицьк», виготовленні за особливими рецептурами, презентували на луцькому ярмарку.ТОВ «Старий Порицьк» – це сучасне сільськогосподарське підприємство, метою створення якого є ведення та розвиток органічного виробництва.Там завдяки впровадженню сучасних технологій та суворому контролю на всіх етапах виробництва зуміли досягти найвищих показників якості продукції.У вівторок, 11 грудня, торгова марка представила лучанам тверді сири власного виробництва під час ярмарку в РЦ "Промінь".Як розповіла представник виробника, високої якості та особливих смакових властивостей продуктів вдається досягти завдяки продуманій технології виготовлення та ідеальним умовам утримання корів. Адже на фермі «Старий Порицьк» корівки живуть у вільному вигулі на власних пасовищах, а взимку - у теплих хлівах.«Наш сир виготовляємо без жодних хімічних добавок з власного молока екстра класу. Маємо сьогодні на ярмарку сім видів сирів. Великим попитом користується органічний твердий сир «Швейцарія», який має кисло-солодкий смак. А також всі люблять наш фірмовий «Старопорицький сир», – розповіла представниця ТОВ «Старий Порицьк» Ірина Гаврилюк.Органічні сири з невеличкої сироварні під торговою маркою «Сирна Карта зі Старого Порицька» виготовленні за традиційними рецептурами, демонструють найкращу якість та відмінний смак продукту.Великим попитом у споживачів користується органічний твердий сир «Старопорицький». Він зварений за особливим рецептом та може приємно здивувати справжніх поціновувачів. В міру пікантний та ароматний, сир є справжнім мистецтвом смаку від волинських виробників. Полюбляють споживачі і твердий органічний сир «Швейцарія» з його особливим кисло-солодким смаком.Представили гурманам і органічний розсольний сир «Качотта», який є італійським м’яким сиром, виготовленим з органічного українського молока. Це класичний столовий сир, який прекрасно смакує з домашніми стравами та має солодкуватий, ніжний, молочний смак.Твердий органічний сир «Чеддер» торгової марки «Старий Порицьк» виготовляють за англійським рецептом, який дає сиру вершковий, гострий з легкою кислинкою смак та приємний горіховий присмак.Не залишили байдужими покупців і органічні розсольні сири «Бринза» та «Сулугуні», які мають кисломолочний запах та в міру солоний смак.Зрештою, кожен покупець торгової марки «Старий Порицьк» обрав під час ярмарку сир собі до смаку.