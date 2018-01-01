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Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*

Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*
Сири торгової марки «Старий Порицьк», виготовленні за особливими рецептурами, презентували на луцькому ярмарку.

ТОВ «Старий Порицьк» – це сучасне сільськогосподарське підприємство, метою створення якого є ведення та розвиток органічного виробництва.

Там завдяки впровадженню сучасних технологій та суворому контролю на всіх етапах виробництва зуміли досягти найвищих показників якості продукції.

У вівторок, 11 грудня, торгова марка представила лучанам тверді сири власного виробництва під час ярмарку в РЦ "Промінь".

Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*


Як розповіла представник виробника Ірина Гаврилюк, високої якості та особливих смакових властивостей продуктів вдається досягти завдяки продуманій технології виготовлення та ідеальним умовам утримання корів. Адже на фермі «Старий Порицьк» корівки живуть у вільному вигулі на власних пасовищах, а взимку - у теплих хлівах.

«Наш сир виготовляємо без жодних хімічних добавок з власного молока екстра класу. Маємо сьогодні на ярмарку сім видів сирів. Великим попитом користується органічний твердий сир «Швейцарія», який має кисло-солодкий смак. А також всі люблять наш фірмовий «Старопорицький сир», – розповіла представниця ТОВ «Старий Порицьк» Ірина Гаврилюк.

Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*


Органічні сири з невеличкої сироварні під торговою маркою «Сирна Карта зі Старого Порицька» виготовленні за традиційними рецептурами, демонструють найкращу якість та відмінний смак продукту.

Великим попитом у споживачів користується органічний твердий сир «Старопорицький». Він зварений за особливим рецептом та може приємно здивувати справжніх поціновувачів. В міру пікантний та ароматний, сир є справжнім мистецтвом смаку від волинських виробників. Полюбляють споживачі і твердий органічний сир «Швейцарія» з його особливим кисло-солодким смаком.

Представили гурманам і органічний розсольний сир «Качотта», який є італійським м’яким сиром, виготовленим з органічного українського молока. Це класичний столовий сир, який прекрасно смакує з домашніми стравами та має солодкуватий, ніжний, молочний смак.

Твердий органічний сир «Чеддер» торгової марки «Старий Порицьк» виготовляють за англійським рецептом, який дає сиру вершковий, гострий з легкою кислинкою смак та приємний горіховий присмак.

Не залишили байдужими покупців і органічні розсольні сири «Бринза» та «Сулугуні», які мають кисломолочний запах та в міру солоний смак.

Зрештою, кожен покупець торгової марки «Старий Порицьк» обрав під час ярмарку сир собі до смаку.



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Теги: Старий Порицьк, сир, молочна продукція, ярмарок
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