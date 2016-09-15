За тиждень на Волині зловили 20 «рибних» порушників

На Волині за тиждень виявили 22 порушення вилову риби.В період з 3 по 10 грудня працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели дев’ять рибоохоронних рейдів, - повідомили у Держрибагентстві.Як результат, патрульні викрили 22 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. Зокрема, склали два протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП, пов’язаних з використанням заборонених знарядь, 17 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП та три безгосподарських акти.За тиждень патрульні затримали 19 порушників. До судів направили дві справи для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Конфіскували 15 сіток та 4,5 кг риби.Більшість задокументованих порушень за ч. 3 ст. 85 КУпАП були виявлені під час перевищення кількості знарядь лову на одну особу."Волинський рибоохоронний патруль наголошує що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку", - йдеться у повідомленні.За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховується збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 грн., сома — 425 грн., щуки — 340 грн., сазана (коропа) — 306 грн., білого амура — 255 грн., товстолобика — 255 грн., білизни (жереха) — 255 грн., ляща — 170 грн., лина — 119 грн., плітки — 85 грн., краснопірки — 68 грн., карася – 17 грн. тощо.