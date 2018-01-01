вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У Луцькій центральній районній лікарні відкрили сучасне фізіотерапевтичне відділення.

Урочисте перерізання символічної червоної стрічки за участю голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковева, голови Луцької районної ради Валентина Приходька відбулося у середу, 12 грудня.

Головний лікар Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал зауважив, що ремонт у фізіотерапевтичному відділенні розпочали у липні і завершили 10 грудня.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

Відділення розміщується у вісьмох просторих кабінетах на першому поверсі головного корпусу медзакладу, також функціонує кабінет реабілітації, фізіотерапевтичний кабінет та кабінети масажу.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

Тепер пацієнти зможуть у короткі терміни пройти обстеження та отримати всі послуги на місці, каже Сергій Коновал. Зокрема, тут можна пройти електролікування, світлолікування, магнітно-лазерну терапію, теплолікування, аерозольтерапію, ультразвукову терапію, УВЧ-терапію, мікрохвильову терапію, лікувальний масаж, лікувальну фізкультуру.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

«Наразі завершили ремонт у всіх відділеннях 5-поверхового корпусу. Район приділяє велику увагу придбанню апаратури. У нас є вся сучасна необхідна техніка: апарат для ударно-хвильової терапії, відеофіброгастроскоп, біохімічний аналізатор», - поділився Сергій Коновал.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

Наступного року у медзакладі відкриють ще й нове приймально-діагностичне відділення.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

«Це буде цілий комплекс із денним перебуванням, який дасть можливість надавати якісно надавати послуги», - відзначив головний лікар. У квітні тут встановлять сучасний комп‘ютерний томограф.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

Окрім того, у лікарні поставили новий генератор, що дає можливість безперебійно працювати під час відключення світла, а також обладнали сучасну протипожежну сигналізацію.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

Голова Луцької РДА Тарас Яковлев розповів, що загальна сума ремонтних робіт склала понад 1,4 мільйона гривень. Усі ці кошти вдалося залучити з районного бюджету.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

«Головний лікар - дуже професійна і авторитетна людина. Він зумів налагодити роботу і з обласною, і з районною владою. Тому системно 5 років лікарня перебудовується і ці два відділення вже завершують реконструкцію медзакладу», - зазначив Яковлев.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

За його словами, тепер Луцька центральна районна лікарня зможе скласти чималу конкуренцію міським медзакладам.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

«Тут неважливо, хто кращий. Вони будуть конкурувати і відповідно підвищувати якісь наданих послуг», - додав очільник РДА.
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька центральна районна лікарня, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: через туман і ожеледицю авто перевернулося догори дриґом. ФОТО
Сьогодні, 12:56
У довірливих волинян двоє шахраїв видурили 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:53
Поліція зловила 18-річного лучанина, який крав у перехожих телефони
Сьогодні, 12:45
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
Сьогодні, 12:45
Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
В Україні заборонили три препарати від високого тиску, які можуть викликати рак В Україні заборонили три препарати від високого тиску, які можуть викликати рак
11 грудень, 19:24
В Україні заборонили вакцину від вітрянки В Україні заборонили вакцину від вітрянки
11 грудень, 18:08
Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
11 грудень, 15:53
В Україні заборонили популярний препарат для корекції губ В Україні заборонили популярний препарат для корекції губ
11 грудень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: через туман і ожеледицю авто перевернулося догори дриґом. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
У довірливих волинян двоє шахраїв видурили 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:53
 0
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
Сьогодні, 12:45
 0
Поліція зловила 18-річного лучанина, який крав у перехожих телефони
Сьогодні, 12:45
 0
Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8