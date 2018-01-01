У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
Сьогодні, 12:45
У Луцькій центральній районній лікарні відкрили сучасне фізіотерапевтичне відділення.
Урочисте перерізання символічної червоної стрічки за участю голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковева, голови Луцької районної ради Валентина Приходька відбулося у середу, 12 грудня.
Головний лікар Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал зауважив, що ремонт у фізіотерапевтичному відділенні розпочали у липні і завершили 10 грудня.
Відділення розміщується у вісьмох просторих кабінетах на першому поверсі головного корпусу медзакладу, також функціонує кабінет реабілітації, фізіотерапевтичний кабінет та кабінети масажу.
Тепер пацієнти зможуть у короткі терміни пройти обстеження та отримати всі послуги на місці, каже Сергій Коновал. Зокрема, тут можна пройти електролікування, світлолікування, магнітно-лазерну терапію, теплолікування, аерозольтерапію, ультразвукову терапію, УВЧ-терапію, мікрохвильову терапію, лікувальний масаж, лікувальну фізкультуру.
«Наразі завершили ремонт у всіх відділеннях 5-поверхового корпусу. Район приділяє велику увагу придбанню апаратури. У нас є вся сучасна необхідна техніка: апарат для ударно-хвильової терапії, відеофіброгастроскоп, біохімічний аналізатор», - поділився Сергій Коновал.
Наступного року у медзакладі відкриють ще й нове приймально-діагностичне відділення.
«Це буде цілий комплекс із денним перебуванням, який дасть можливість надавати якісно надавати послуги», - відзначив головний лікар. У квітні тут встановлять сучасний комп‘ютерний томограф.
Окрім того, у лікарні поставили новий генератор, що дає можливість безперебійно працювати під час відключення світла, а також обладнали сучасну протипожежну сигналізацію.
Голова Луцької РДА Тарас Яковлев розповів, що загальна сума ремонтних робіт склала понад 1,4 мільйона гривень. Усі ці кошти вдалося залучити з районного бюджету.
«Головний лікар - дуже професійна і авторитетна людина. Він зумів налагодити роботу і з обласною, і з районною владою. Тому системно 5 років лікарня перебудовується і ці два відділення вже завершують реконструкцію медзакладу», - зазначив Яковлев.
За його словами, тепер Луцька центральна районна лікарня зможе скласти чималу конкуренцію міським медзакладам.
«Тут неважливо, хто кращий. Вони будуть конкурувати і відповідно підвищувати якісь наданих послуг», - додав очільник РДА.
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Урочисте перерізання символічної червоної стрічки за участю голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковева, голови Луцької районної ради Валентина Приходька відбулося у середу, 12 грудня.
Головний лікар Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал зауважив, що ремонт у фізіотерапевтичному відділенні розпочали у липні і завершили 10 грудня.
Відділення розміщується у вісьмох просторих кабінетах на першому поверсі головного корпусу медзакладу, також функціонує кабінет реабілітації, фізіотерапевтичний кабінет та кабінети масажу.
Тепер пацієнти зможуть у короткі терміни пройти обстеження та отримати всі послуги на місці, каже Сергій Коновал. Зокрема, тут можна пройти електролікування, світлолікування, магнітно-лазерну терапію, теплолікування, аерозольтерапію, ультразвукову терапію, УВЧ-терапію, мікрохвильову терапію, лікувальний масаж, лікувальну фізкультуру.
«Наразі завершили ремонт у всіх відділеннях 5-поверхового корпусу. Район приділяє велику увагу придбанню апаратури. У нас є вся сучасна необхідна техніка: апарат для ударно-хвильової терапії, відеофіброгастроскоп, біохімічний аналізатор», - поділився Сергій Коновал.
Наступного року у медзакладі відкриють ще й нове приймально-діагностичне відділення.
«Це буде цілий комплекс із денним перебуванням, який дасть можливість надавати якісно надавати послуги», - відзначив головний лікар. У квітні тут встановлять сучасний комп‘ютерний томограф.
Окрім того, у лікарні поставили новий генератор, що дає можливість безперебійно працювати під час відключення світла, а також обладнали сучасну протипожежну сигналізацію.
Голова Луцької РДА Тарас Яковлев розповів, що загальна сума ремонтних робіт склала понад 1,4 мільйона гривень. Усі ці кошти вдалося залучити з районного бюджету.
«Головний лікар - дуже професійна і авторитетна людина. Він зумів налагодити роботу і з обласною, і з районною владою. Тому системно 5 років лікарня перебудовується і ці два відділення вже завершують реконструкцію медзакладу», - зазначив Яковлев.
За його словами, тепер Луцька центральна районна лікарня зможе скласти чималу конкуренцію міським медзакладам.
«Тут неважливо, хто кращий. Вони будуть конкурувати і відповідно підвищувати якісь наданих послуг», - додав очільник РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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