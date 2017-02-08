Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень





Розпочнеться аукціон 28 грудня, - йдеться на ProZorro.



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На утримання вулиць міста в належному стані в зимовий період 2019 року планують витратити 600 тонн піщано-соляної суміші, 1000 тонн щебенево-соляної суміші та 600 тонн солі.



Загалом на прибирання снігу наступного року у місті витратять 4 100 000 гривень.



Варто додати, що у









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили тендер на надання послуг з прибирання снігу у 2019 році.Розпочнеться аукціон 28 грудня, - йдеться на ProZorro.На утримання вулиць міста в належному стані в зимовий період 2019 року планують витратити 600 тонн піщано-соляної суміші, 1000 тонн щебенево-соляної суміші та 600 тонн солі.Загалом на прибирання снігу наступного року у місті витратять 4 100 000 гривень.Варто додати, що у перший день зими Луцьк засипало снігом

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