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Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень

Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень
У Луцьку оголосили тендер на надання послуг з прибирання снігу у 2019 році.

Розпочнеться аукціон 28 грудня, - йдеться на ProZorro.

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На утримання вулиць міста в належному стані в зимовий період 2019 року планують витратити 600 тонн піщано-соляної суміші, 1000 тонн щебенево-соляної суміші та 600 тонн солі.

Загалом на прибирання снігу наступного року у місті витратять 4 100 000 гривень.

Варто додати, що у перший день зими Луцьк засипало снігом.




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Теги: зима, сніг, Луцьк
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