Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 14:35
У Луцьку оголосили тендер на надання послуг з прибирання снігу у 2019 році.
Розпочнеться аукціон 28 грудня, - йдеться на ProZorro.
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На утримання вулиць міста в належному стані в зимовий період 2019 року планують витратити 600 тонн піщано-соляної суміші, 1000 тонн щебенево-соляної суміші та 600 тонн солі.
Загалом на прибирання снігу наступного року у місті витратять 4 100 000 гривень.
Варто додати, що у перший день зими Луцьк засипало снігом.
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Розпочнеться аукціон 28 грудня, - йдеться на ProZorro.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани радіють першому снігу. ФОТО
На утримання вулиць міста в належному стані в зимовий період 2019 року планують витратити 600 тонн піщано-соляної суміші, 1000 тонн щебенево-соляної суміші та 600 тонн солі.
Загалом на прибирання снігу наступного року у місті витратять 4 100 000 гривень.
Варто додати, що у перший день зими Луцьк засипало снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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