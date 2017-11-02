Через водія-невдаху один із районів Луцька залишився без світла





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі "Волиньобленерго".



Поблизу Луцького геріатричного пансіонату автівка влетіла в електроопору та збила її. Тож без світла лишилися мешканці вулиць Теремнівська, Борохівська та прилеглих до них.



Наразі працівники обленерго працюють над ліквідацією наслідків аварії.



Орієнтовно відновити електропостачання обіцяють до 18:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від ранку мешканці мікрорайону Теремно сидять без світла.Про церозповіли у прес-службі "Волиньобленерго".Поблизу Луцького геріатричного пансіонату автівка влетіла в електроопору та збила її. Тож без світла лишилися мешканці вулиць Теремнівська, Борохівська та прилеглих до них.Наразі працівники обленерго працюють над ліквідацією наслідків аварії.Орієнтовно відновити електропостачання обіцяють до 18:00.

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