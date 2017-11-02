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Через водія-невдаху один із районів Луцька залишився без світла

Через водія-невдаху один із районів Луцька залишився без світла
У Луцьку від ранку мешканці мікрорайону Теремно сидять без світла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі "Волиньобленерго".

Поблизу Луцького геріатричного пансіонату автівка влетіла в електроопору та збила її. Тож без світла лишилися мешканці вулиць Теремнівська, Борохівська та прилеглих до них.

Наразі працівники обленерго працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Орієнтовно відновити електропостачання обіцяють до 18:00.


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Теги: світло, аварія, Теремно
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