Через водія-невдаху один із районів Луцька залишився без світла
Сьогодні, 16:21
У Луцьку від ранку мешканці мікрорайону Теремно сидять без світла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі "Волиньобленерго".
Поблизу Луцького геріатричного пансіонату автівка влетіла в електроопору та збила її. Тож без світла лишилися мешканці вулиць Теремнівська, Борохівська та прилеглих до них.
Наразі працівники обленерго працюють над ліквідацією наслідків аварії.
Орієнтовно відновити електропостачання обіцяють до 18:00.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі "Волиньобленерго".
Поблизу Луцького геріатричного пансіонату автівка влетіла в електроопору та збила її. Тож без світла лишилися мешканці вулиць Теремнівська, Борохівська та прилеглих до них.
Наразі працівники обленерго працюють над ліквідацією наслідків аварії.
Орієнтовно відновити електропостачання обіцяють до 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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