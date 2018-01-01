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У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого авто збило пішохода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.

Автопригода трапилася приблизно о 18:15 у середу, 12 грудня.

Так, поблизу Варшавського ринку автівка збила чоловіка і втекла. За інформацією свідків, пішохід переходив по "зебрі".

На місці працює екіпаж патрульних поліцейських, а також прибули медики. Постраждалий - живий.

Деталі - згодом.

У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО


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Теги: ДТП, аварія
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