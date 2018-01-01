У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 18:38
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого авто збило пішохода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Автопригода трапилася приблизно о 18:15 у середу, 12 грудня.
Так, поблизу Варшавського ринку автівка збила чоловіка і втекла. За інформацією свідків, пішохід переходив по "зебрі".
На місці працює екіпаж патрульних поліцейських, а також прибули медики. Постраждалий - живий.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Автопригода трапилася приблизно о 18:15 у середу, 12 грудня.
Так, поблизу Варшавського ринку автівка збила чоловіка і втекла. За інформацією свідків, пішохід переходив по "зебрі".
На місці працює екіпаж патрульних поліцейських, а також прибули медики. Постраждалий - живий.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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