У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.



Автопригода трапилася приблизно о 18:15 у середу, 12 грудня.



Так, поблизу Варшавського ринку автівка збила чоловіка і втекла. За інформацією свідків, пішохід переходив по "зебрі".



На місці працює екіпаж патрульних поліцейських, а також прибули медики. Постраждалий - живий.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого авто збило пішохода.Про цеповідомили очевидці інциденту.Автопригода трапилася приблизно о 18:15 у середу, 12 грудня.Так, поблизу Варшавського ринку автівка збила чоловіка і втекла. За інформацією свідків, пішохід переходив по "зебрі".На місці працює екіпаж патрульних поліцейських, а також прибули медики. Постраждалий - живий.Деталі - згодом.

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