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Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик

Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик
Вечірньої пори 12 грудня у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.

Про це повідомили очевидці аварії.

ДТП сталася приблизно о 19:45 на перехресті вулиць Глушець і Паркової. Тут зіткнулися маршрутне таксі і легковий автомобіль.

На місці автопригоди працювала поліція.

Подробиці ДТП – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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