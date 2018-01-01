Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик
Сьогодні, 00:19
Вечірньої пори 12 грудня у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.
Про це повідомили очевидці аварії.
ДТП сталася приблизно о 19:45 на перехресті вулиць Глушець і Паркової. Тут зіткнулися маршрутне таксі і легковий автомобіль.
На місці автопригоди працювала поліція.
Подробиці ДТП – згодом.
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Про це повідомили очевидці аварії.
ДТП сталася приблизно о 19:45 на перехресті вулиць Глушець і Паркової. Тут зіткнулися маршрутне таксі і легковий автомобіль.
На місці автопригоди працювала поліція.
Подробиці ДТП – згодом.
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