Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик





Про це повідомили очевидці аварії.



ДТП сталася приблизно о 19:45 на перехресті вулиць Глушець і Паркової. Тут зіткнулися маршрутне таксі і легковий автомобіль.



На місці автопригоди працювала поліція.



Подробиці ДТП – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вечірньої пори 12 грудня у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.Про це повідомили очевидці аварії.ДТП сталася приблизно о 19:45 на перехресті вулиць Глушець і Паркової. Тут зіткнулися маршрутне таксі і легковий автомобіль.На місці автопригоди працювала поліція.Подробиці ДТП – згодом.

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