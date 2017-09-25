На Волині 8 атовців наклали на себе руки





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Щотижня в Україні стається по два самогубства серед тих, хто вижив на війні, але не знайшов себе у мирному житті. Нещодавно військова прокуратура озвучила жахливу статистику: понад півтисячі самогубств у бійців, які повернулися із зони АТО. І багато самогубців, зовсім юні хлопці, – 1995-1998 років народження.



А передує суїцидам, як пояснює кризовий психолог Олена Звєрєва, втрата сенсу життя.



«Вони зневірились у державі, людях. І якщо раніше хлопці трималися, бо вірили у зміни, надіялися, що держава подбає і про них, то зараз усім стало зрозуміло, що все це марно. І ця образа з домішками агресії, переходить у аутоагресію (заподіяння фізичної чи психологічної шкоди собі). Їм спадають думки, що вони невдахи, нікчеми. Хоча направду, з життя йдуть дуже сильні люди, від яких ніхто такого навіть не очікував. Вони не звикли скиглити про свої проблеми, тому й обирають саме такий вихід. Але я вам скажу так: ці самогубства – то наша програна війна», – каже Олена Звєрєва.



Аби працювати з атовцем, не достатньо бути просто психологом. Потрібно бути його побратимом, другом. Говорити з ним нарівні і знати війну особисто, а не з розповідей. Лише в такому випадку можна зрозуміти, чому вони, пройшовши усі сім кіл пекла війни, зрештою вирішують вкоротити собі віку на мирній території.



Лише на Волині з початку війни зафіксовані 8 суїцидів, і майже всі – 2017 – 2018 року.



«А скільки маскованих суїцидів, таких, як розбився на автівці, тому що нібито не впорався з керуванням. Хоча насправді розігнав машину до швидкості 200 і просто «у пляцок». А скільки таких, що втопився, бо не хотів випливати. Напився ліків – і не прокинувся», – додає Олена Звєрєва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вісім самогубств скоїли бійці, які повернулися з війни на Донбасі.Про це повідомляє Твій портал Щотижня в Україні стається по два самогубства серед тих, хто вижив на війні, але не знайшов себе у мирному житті. Нещодавно військова прокуратура озвучила жахливу статистику: понад півтисячі самогубств у бійців, які повернулися із зони АТО. І багато самогубців, зовсім юні хлопці, – 1995-1998 років народження.А передує суїцидам, як пояснює кризовий психолог, втрата сенсу життя.«Вони зневірились у державі, людях. І якщо раніше хлопці трималися, бо вірили у зміни, надіялися, що держава подбає і про них, то зараз усім стало зрозуміло, що все це марно. І ця образа з домішками агресії, переходить у аутоагресію (заподіяння фізичної чи психологічної шкоди собі). Їм спадають думки, що вони невдахи, нікчеми. Хоча направду, з життя йдуть дуже сильні люди, від яких ніхто такого навіть не очікував. Вони не звикли скиглити про свої проблеми, тому й обирають саме такий вихід. Але я вам скажу так: ці самогубства – то наша програна війна», – каже Олена Звєрєва.Аби працювати з атовцем, не достатньо бути просто психологом. Потрібно бути його побратимом, другом. Говорити з ним нарівні і знати війну особисто, а не з розповідей. Лише в такому випадку можна зрозуміти, чому вони, пройшовши усі сім кіл пекла війни, зрештою вирішують вкоротити собі віку на мирній території.Лише на Волині з початку війни зафіксовані 8 суїцидів, і майже всі – 2017 – 2018 року.«А скільки маскованих суїцидів, таких, як розбився на автівці, тому що нібито не впорався з керуванням. Хоча насправді розігнав машину до швидкості 200 і просто «у пляцок». А скільки таких, що втопився, бо не хотів випливати. Напився ліків – і не прокинувся», – додає Олена Звєрєва.

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