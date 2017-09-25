вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 8 атовців наклали на себе руки

На Волині 8 атовців наклали на себе руки
На Волині вісім самогубств скоїли бійці, які повернулися з війни на Донбасі.

Про це повідомляє Твій портал.

Щотижня в Україні стається по два самогубства серед тих, хто вижив на війні, але не знайшов себе у мирному житті. Нещодавно військова прокуратура озвучила жахливу статистику: понад півтисячі самогубств у бійців, які повернулися із зони АТО. І багато самогубців, зовсім юні хлопці, – 1995-1998 років народження.

А передує суїцидам, як пояснює кризовий психолог Олена Звєрєва, втрата сенсу життя.

«Вони зневірились у державі, людях. І якщо раніше хлопці трималися, бо вірили у зміни, надіялися, що держава подбає і про них, то зараз усім стало зрозуміло, що все це марно. І ця образа з домішками агресії, переходить у аутоагресію (заподіяння фізичної чи психологічної шкоди собі). Їм спадають думки, що вони невдахи, нікчеми. Хоча направду, з життя йдуть дуже сильні люди, від яких ніхто такого навіть не очікував. Вони не звикли скиглити про свої проблеми, тому й обирають саме такий вихід. Але я вам скажу так: ці самогубства – то наша програна війна», – каже Олена Звєрєва.

Аби працювати з атовцем, не достатньо бути просто психологом. Потрібно бути його побратимом, другом. Говорити з ним нарівні і знати війну особисто, а не з розповідей. Лише в такому випадку можна зрозуміти, чому вони, пройшовши усі сім кіл пекла війни, зрештою вирішують вкоротити собі віку на мирній території.

Лише на Волині з початку війни зафіксовані 8 суїцидів, і майже всі – 2017 – 2018 року.

«А скільки маскованих суїцидів, таких, як розбився на автівці, тому що нібито не впорався з керуванням. Хоча насправді розігнав машину до швидкості 200 і просто «у пляцок». А скільки таких, що втопився, бо не хотів випливати. Напився ліків – і не прокинувся», – додає Олена Звєрєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 8 атовців наклали на себе руки
Сьогодні, 03:10
Юний рекетир на Волині тероризував дітей
Сьогодні, 01:47
Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО
Сьогодні, 00:23
Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик
Сьогодні, 00:19
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
05 грудень, 13:51
Поліцейський врятував життя самогубиці на Волині Поліцейський врятував життя самогубиці на Волині
27 квітень, 15:05
«Це вияв невір’я і гордості», – волинський священик про суїциди. ОНОВЛЕНО «Це вияв невір’я і гордості», – волинський священик про суїциди. ОНОВЛЕНО
17 квітень, 15:42
На Волині 46-річний чоловік скоїв самогубство На Волині 46-річний чоловік скоїв самогубство
25 вересень, 2017, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 8 атовців наклали на себе руки
Сьогодні, 03:10
 0
Юний рекетир на Волині тероризував дітей
Сьогодні, 01:47
 0
Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО
Сьогодні, 00:23
 0
Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик
Сьогодні, 00:19
 0
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8