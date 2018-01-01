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Рух трасою Київ-Ковель-Ягодин – ускладнений

Рух трасою Київ-Ковель-Ягодин – ускладнений
На автодорозі М07 (Київ-Ковель-Ягодин) через складні погодні умови рух транспорту – ускладнений.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Станом на 09:00 продовжується обмеження руху вантажних транспортних засобів у Київській, Житомирських областях, та часткове обмеження на під'їзді в Київ наступними дорогами:

М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі;
Н07 Київ-Суми-Юнаківка;
М03 Київ-Харків-Довжанський;
Р03 Південно східний обхід м. Києва;
М05 Київ-Одеса;
М06 Київ-Чоп;
М07 Київ-Ковель-Ягодин.

Проїзд іншими автомобільними дорогами загального користування забезпечений.

«Просимо всіх учасників дорожнього з розумінням ставитися до введення обмежень на рух транспортних засобів, дотримуватися ПДР, не припарковувати автомобілі на дорогах, не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту й снігоприбиральної техніки», – йдеться у повідомленні.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: траса, Волинь
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