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«Ситуація дуже критична», – Савченко про кір на Волині

«Ситуація дуже критична», – Савченко про кір на Волині
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко повідомив, що область знаходиться на 7-му місці в країні за кількістю хворих на кір.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.

За словами Олександра Савченка, на сьогодні Волинь посідає 7 місце за рівнем захворюваності на кір.

«Ситуація дуже критична. Ми не можемо заборонити лікарям приймати хворих без довідки про щеплення, але аналогічне рішення в навчальних закладах вже діє», – зауважив очільник Волині.

Олександр Савченко повідомив, що у березні на Волині був 41 випадок захворюваності на кір, на сьогодні хворих уже понад 2 тисячі, тож вкрай необхідно знаходити шляхи виходу з ситуації.

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Теги: Олександр Савченко, кір, Волинь
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