«Ситуація дуже критична», – Савченко про кір на Волині

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко повідомив, що область знаходиться на 7-му місці в країні за кількістю хворих на кір.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.За словами Олександра Савченка, на сьогодні Волинь посідає 7 місце за рівнем захворюваності на кір.«Ситуація дуже критична. Ми не можемо заборонити лікарям приймати хворих без довідки про щеплення, але аналогічне рішення в навчальних закладах вже діє», – зауважив очільник Волині.Олександр Савченко повідомив, що у березні на Волині був 41 випадок захворюваності на кір, на сьогодні хворих уже понад 2 тисячі, тож вкрай необхідно знаходити шляхи виходу з ситуації.