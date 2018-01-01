«Ситуація дуже критична», – Савченко про кір на Волині
Сьогодні, 10:52
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко повідомив, що область знаходиться на 7-му місці в країні за кількістю хворих на кір.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
За словами Олександра Савченка, на сьогодні Волинь посідає 7 місце за рівнем захворюваності на кір.
«Ситуація дуже критична. Ми не можемо заборонити лікарям приймати хворих без довідки про щеплення, але аналогічне рішення в навчальних закладах вже діє», – зауважив очільник Волині.
Олександр Савченко повідомив, що у березні на Волині був 41 випадок захворюваності на кір, на сьогодні хворих уже понад 2 тисячі, тож вкрай необхідно знаходити шляхи виходу з ситуації.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
За словами Олександра Савченка, на сьогодні Волинь посідає 7 місце за рівнем захворюваності на кір.
«Ситуація дуже критична. Ми не можемо заборонити лікарям приймати хворих без довідки про щеплення, але аналогічне рішення в навчальних закладах вже діє», – зауважив очільник Волині.
Олександр Савченко повідомив, що у березні на Волині був 41 випадок захворюваності на кір, на сьогодні хворих уже понад 2 тисячі, тож вкрай необхідно знаходити шляхи виходу з ситуації.
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