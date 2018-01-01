Покарали зеленкою: у Рівному таксисти провчили пасажира-«зайця». ВІДЕО





Інцидент зняли на відео і розповсюдили у своїй групі в Instagram самі ж рівненські таксисти. Згодом звідти відео зникло, проте його вже підхопили інші рівненські групи, - пише



На відео видно, як молодика змушують вилити собі на руку зеленку і вимастити нею обличчя. Чоловіки за кадром вимагають у хлопця робити це «ретельно».



Як зазначають у соцмережах, так рівненські таксисти «покарали» пасажира, який уже не раз їхав у таксі «зайцем».



Голова рівненського союзу перевізників Валентин Демчук вчинок таксистів засуджує:



"З одного боку, таксистів можна зрозуміти. Коли пасажир не розраховується за поїздку, вони не можуть нічого вдіяти, поліція не допоможе. Але цим вчинком вони прирівняли себе до цього пасажира, який їх обдурював. Опускатися до такого рівня не варто. Це трохи дикувато".



У поліції зазначають, що скарги від облитого зеленкою пасажира не надходило.



УВАГА! Відео містить нецензурну лексику.





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