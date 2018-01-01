Покарали зеленкою: у Рівному таксисти провчили пасажира-«зайця». ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
У Рівному таксисти змусили пасажира облитися зеленкою.
Інцидент зняли на відео і розповсюдили у своїй групі в Instagram самі ж рівненські таксисти. Згодом звідти відео зникло, проте його вже підхопили інші рівненські групи, - пише Рівне вечірнє.
На відео видно, як молодика змушують вилити собі на руку зеленку і вимастити нею обличчя. Чоловіки за кадром вимагають у хлопця робити це «ретельно».
Як зазначають у соцмережах, так рівненські таксисти «покарали» пасажира, який уже не раз їхав у таксі «зайцем».
Голова рівненського союзу перевізників Валентин Демчук вчинок таксистів засуджує:
"З одного боку, таксистів можна зрозуміти. Коли пасажир не розраховується за поїздку, вони не можуть нічого вдіяти, поліція не допоможе. Але цим вчинком вони прирівняли себе до цього пасажира, який їх обдурював. Опускатися до такого рівня не варто. Це трохи дикувато".
У поліції зазначають, що скарги від облитого зеленкою пасажира не надходило.
УВАГА! Відео містить нецензурну лексику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент зняли на відео і розповсюдили у своїй групі в Instagram самі ж рівненські таксисти. Згодом звідти відео зникло, проте його вже підхопили інші рівненські групи, - пише Рівне вечірнє.
На відео видно, як молодика змушують вилити собі на руку зеленку і вимастити нею обличчя. Чоловіки за кадром вимагають у хлопця робити це «ретельно».
Як зазначають у соцмережах, так рівненські таксисти «покарали» пасажира, який уже не раз їхав у таксі «зайцем».
Голова рівненського союзу перевізників Валентин Демчук вчинок таксистів засуджує:
"З одного боку, таксистів можна зрозуміти. Коли пасажир не розраховується за поїздку, вони не можуть нічого вдіяти, поліція не допоможе. Але цим вчинком вони прирівняли себе до цього пасажира, який їх обдурював. Опускатися до такого рівня не варто. Це трохи дикувато".
У поліції зазначають, що скарги від облитого зеленкою пасажира не надходило.
УВАГА! Відео містить нецензурну лексику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Жорстокість проявлена тільки не втому місці і не стим . йдіть під заправні станції автодори заставляйте їх за ціни на пальне та якість доріг вмитися. Йолопи. повні
Останні новини
Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину
Сьогодні, 11:08
Покарали зеленкою: у Рівному таксисти провчили пасажира-«зайця». ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
«Ситуація дуже критична», – Савченко про кір на Волині
Сьогодні, 10:52
«Бабуся ліпше до ворожки піде», – голова Волинської ОДА обурений ставленням до медичної реформи
Сьогодні, 10:37
Медіа