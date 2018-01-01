Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину

У Волинській області зафіксували перший випадок, коли ВІЛ-інфікована дівчина народила здорову дитину.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД»розповіла, що дівчина з Нововолинська з підліткового віку отримувала антиретровірусну терапію, за допомогою якої лікують ВІЛ.«Вона вийшла заміж і народила здорову дитину. Це перший факт в області. У нас на обліку є ще одна дівчина і ми очікуємо, що вона теж народить здорову дитину», - додала медик.