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Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину

Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину
У Волинській області зафіксували перший випадок, коли ВІЛ-інфікована дівчина народила здорову дитину.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.

Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що дівчина з Нововолинська з підліткового віку отримувала антиретровірусну терапію, за допомогою якої лікують ВІЛ.

«Вона вийшла заміж і народила здорову дитину. Це перший факт в області. У нас на обліку є ще одна дівчина і ми очікуємо, що вона теж народить здорову дитину», - додала медик.

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Теги: діти, медицина, народження
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