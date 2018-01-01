Повідомили, як волиняни найчастіше «підчеплюють» ВІЛ

На Волині за останні кілька років змінилася амплітуда передачі ВІЛ-інфекції.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД»розповіла, що якщо раніше ВІЛ-інфекція найбільше розповсюджувалась серед наркозалежних, то тепер – серед благополучного населення.Біля 70 % випадків – передача хвороби статевим шляхом, причому серед благополучного населення, каже медик.«Треба покращити інформування, бо в нас багато людей думає: «Я не наркоман і мене це омине». Але, як бачимо, ситуація змінилася, - наголосив начальник управління охорони здоров’я