вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, як волиняни найчастіше «підчеплюють» ВІЛ

Повідомили, як волиняни найчастіше «підчеплюють» ВІЛ
На Волині за останні кілька років змінилася амплітуда передачі ВІЛ-інфекції.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.

Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що якщо раніше ВІЛ-інфекція найбільше розповсюджувалась серед наркозалежних, то тепер – серед благополучного населення.

Біля 70 % випадків – передача хвороби статевим шляхом, причому серед благополучного населення, каже медик.

«Треба покращити інформування, бо в нас багато людей думає: «Я не наркоман і мене це омине». Але, як бачимо, ситуація змінилася, - наголосив начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВІЛ, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували програму West Media Forum 2018
Сьогодні, 13:38
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Сьогодні, 13:30
Повідомили, як волиняни найчастіше «підчеплюють» ВІЛ
Сьогодні, 12:47
Лучан кличуть на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:45
Опади припиняться: синоптики розповіли про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ
23 листопад, 19:36
Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину
Сьогодні, 11:08
Для волинських сімейних лікарів купили 23 авто Для волинських сімейних лікарів купили 23 авто
12 грудень, 17:45
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
12 грудень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кремль, як завжди, неоригінальний в своїх вигадках», – Ігор Лапін
Сьогодні, 14:03
 0
Як у Ковелі святкуватимуть новорічні свята. ПРОГРАМА
Сьогодні, 13:50
 0
Новий сімейний клуб англійської мови у «Промені» дарує знижки з нагоди відкриття*
Сьогодні, 13:47
 0
Опублікували програму West Media Forum 2018
Сьогодні, 13:38
 0
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8