Повідомили, як волиняни найчастіше «підчеплюють» ВІЛ
Сьогодні, 12:47
На Волині за останні кілька років змінилася амплітуда передачі ВІЛ-інфекції.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що якщо раніше ВІЛ-інфекція найбільше розповсюджувалась серед наркозалежних, то тепер – серед благополучного населення.
Біля 70 % випадків – передача хвороби статевим шляхом, причому серед благополучного населення, каже медик.
«Треба покращити інформування, бо в нас багато людей думає: «Я не наркоман і мене це омине». Але, як бачимо, ситуація змінилася, - наголосив начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що якщо раніше ВІЛ-інфекція найбільше розповсюджувалась серед наркозалежних, то тепер – серед благополучного населення.
Біля 70 % випадків – передача хвороби статевим шляхом, причому серед благополучного населення, каже медик.
«Треба покращити інформування, бо в нас багато людей думає: «Я не наркоман і мене це омине». Але, як бачимо, ситуація змінилася, - наголосив начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
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