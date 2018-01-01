3-місячну дівчинку з Волині врятує пересадка печінки: рідні просять допомоги

Тримісячна дівчинка з Гороховатерміново потребує операції з пересадки печінки.Про цеповідомила тітка дитини"13 вересня 2018 р. в Наталі народилося двоє діток: хлопчик Серафимчик та дівчинка Єва. Пологи були передчасні (34 тижні). Страшна інфекція цитомегаловірус, яка й викликала передчасні пологи – вбила Серафимчика. Хлопчик прожив тільки 8 днів і 21 вересня 2018 року помер", - пише жінка.Дівчинка Єва народилася з вагою 2 кг. А згодом їй поставили діагноз – вроджена інфекція цитомегаловірус та біліарна атрезія жовчновивідних шляхів. Їй потрібна трансплантація печінки.Пишуть, що дитина весь час перебуває в лікарняних стінах. З народження Єва знаходилася на лікуванні в Луцькому Неонатальному Центрі, а зараз лікується в НДСЛ "ОХМАТДИТ" м.Київ."Медичний персонал клініки докладає усіх зусиль в лікуванні дитини,але єдиний варіант врятувати її життя - це трансплантація печінки. На даний час Єва ще проходить курс лікування інфекції цитомегаловірус, який переривати не можна", - йдеться у дописі.Рідні зазначають, що вартість операції в Білорусі коштує приблизно 147 тисяч доларів.Реквізити для допомоги:Картка АТ КБ «Приватбанк» гривня5168757384779411Одержувач: Грибок Микола ВікторовичРахунок: 29244825509100Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»ЄДРПОУ одержувача: 14360570ЄДРПОУ Банку: 14360570МФО Банку: 305299Призначення платежу:5168757384779411,Грибок Микола Вікторович,ІПН 2950602615Тел.мами Грибок Наталія +380673698046Тел. тата Грибок Микола +380963441694