Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»
Сьогодні, 15:09
Розповіли, як Волинь використала виділені на функціонування «Нової української школи» кошти.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що, окрім субвенції на заробітну плату, галузь отримала кошти на «Нову українську школу», підтримку осіб з особливими освітніми потребами та оновлення матеріально-технічної бази.
На придбання обладнання, дидактичних матеріалів та меблів в рамках «Нової української школи» виділили понад 37 мільйонів гривень. Не використали 2,1 мільйона. Найгірше кошти використали у Володимирі-Волинському – 86,2 %, Локачинському районі – 66,7 % та Любомльській ОТГ – 69,8%.
«Але ці кошти освоюються щодня і є велике сподівання, що їх використають на 100 %», - відзначила освітянка.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що, окрім субвенції на заробітну плату, галузь отримала кошти на «Нову українську школу», підтримку осіб з особливими освітніми потребами та оновлення матеріально-технічної бази.
На придбання обладнання, дидактичних матеріалів та меблів в рамках «Нової української школи» виділили понад 37 мільйонів гривень. Не використали 2,1 мільйона. Найгірше кошти використали у Володимирі-Волинському – 86,2 %, Локачинському районі – 66,7 % та Любомльській ОТГ – 69,8%.
«Але ці кошти освоюються щодня і є велике сподівання, що їх використають на 100 %», - відзначила освітянка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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