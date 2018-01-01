вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»

Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»
Розповіли, як Волинь використала виділені на функціонування «Нової української школи» кошти.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.

Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що, окрім субвенції на заробітну плату, галузь отримала кошти на «Нову українську школу», підтримку осіб з особливими освітніми потребами та оновлення матеріально-технічної бази.

На придбання обладнання, дидактичних матеріалів та меблів в рамках «Нової української школи» виділили понад 37 мільйонів гривень. Не використали 2,1 мільйона. Найгірше кошти використали у Володимирі-Волинському – 86,2 %, Локачинському районі – 66,7 % та Любомльській ОТГ – 69,8%.

«Але ці кошти освоюються щодня і є велике сподівання, що їх використають на 100 %», - відзначила освітянка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, освіта, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Савченко попросив головного медика Волині пояснити «сумнівні» закупівлі
Сьогодні, 15:28
Хочу, щоб кожен гість Луцька мріяв тут жити, – Андрій Покровський
Сьогодні, 15:20
Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»
Сьогодні, 15:09
На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло
Сьогодні, 14:58
На Волині не використали понад 55 мільйонів гривень
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати
26 листопад, 13:45
У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним
22 листопад, 11:23
Волинська школярка отримала стипендію від Президента Волинська школярка отримала стипендію від Президента
26 липень, 11:20
Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО Луцьким школярам показали, як працює «Кромберг енд Шуберт». ФОТО
Сьогодні, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Савченко попросив головного медика Волині пояснити «сумнівні» закупівлі
Сьогодні, 15:28
 0
Хочу, щоб кожен гість Луцька мріяв тут жити, – Андрій Покровський
Сьогодні, 15:20
 0
Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»
Сьогодні, 15:09
 0
На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло
Сьогодні, 14:58
 0
На Волині не використали понад 55 мільйонів гривень
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8