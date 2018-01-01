Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»

Розповіли, як Волинь використала виділені на функціонування «Нової української школи» кошти.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.Начальник управління освіти, науки та молоді Лповідомила, що, окрім субвенції на заробітну плату, галузь отримала кошти на «Нову українську школу», підтримку осіб з особливими освітніми потребами та оновлення матеріально-технічної бази.На придбання обладнання, дидактичних матеріалів та меблів в рамках «Нової української школи» виділили понад 37 мільйонів гривень. Не використали 2,1 мільйона. Найгірше кошти використали у Володимирі-Волинському – 86,2 %, Локачинському районі – 66,7 % та Любомльській ОТГ – 69,8%.«Але ці кошти освоюються щодня і є велике сподівання, що їх використають на 100 %», - відзначила освітянка.