Волинь отримає 14 мільйонів на житло сім’ям загиблих воїнів





Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.



Директор департаменту соціального захисту населення ОДА Оксана Гобод повідомила, що 12 грудня уряд ухвалив розпорядження про виділення для області 14 мільйонів гривень на придбання житла.



Орієнтовно Ковельський район отримає 800 тисяч гривень, Рожищенський – 1,2 мільйона, Володимир-Волинський – 2,7 мільйона та Луцьк – 9,1 мільйона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область отримає 14 мільйонів гривень на придбання житла родинам загиблих учасників АТО.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.Директор департаменту соціального захисту населення ОДАповідомила, що 12 грудня уряд ухвалив розпорядження про виділення для області 14 мільйонів гривень на придбання житла.Орієнтовно Ковельський район отримає 800 тисяч гривень, Рожищенський – 1,2 мільйона, Володимир-Волинський – 2,7 мільйона та Луцьк – 9,1 мільйона.

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