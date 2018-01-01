Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя

Світлана Степанюк, яку звільнили з посади 30 листопада, залишиться вчителем цієї школи.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили батьки учнів школи, які майже півроку добивалися звільнення Світлани Степанюк,



Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили



Інформацію про це у коментарі журналістам підтвердив начальник районного відділу освіти Микола Грибук.



За його словами, Світлана Степанюк матиме уроки зарубіжної літератури. «З одного боку, після звільнення з посади директора, вона мала б піти зі школи. Але є один нюанс: у 1994 році її прийняли як вчителя зарубіжної літератури. Про це є запис у трудовій книзі, а другий запис – про призначення на посаду директора», - сказав Грибук.



Він додав, що не бачить зараз у цьому нічого критичного. Мовляв, якщо будуть якісь порушення у ставленні до учнів чи прояви неадекватної поведінки вчителя, то на них мусить відреагувати в.о. директора Неля Квач.



До того ж, очільник районного відділу освіти припустив, що Світлана Степанюк, ймовірно, оскаржуватиме рішення райради щодо звільнення з посади директора.



«Якщо вона у суді



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