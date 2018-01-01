Біля Луцька на переході збили дитину
Сьогодні, 14:28
У селі Піддубці, що неподалік Луцька, на пішохідному переході збили дитину.
Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
"У Піддубцях на пішохідному переході авто збило дитину", -написала вона.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у прес-службі волинської поліції.
Так, на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі в селі Піддубці Луцького району, де постраждала дитина.
На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі - згодом.
Фото ілюстативне
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Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
"У Піддубцях на пішохідному переході авто збило дитину", -написала вона.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у прес-службі волинської поліції.
Так, на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі в селі Піддубці Луцького району, де постраждала дитина.
На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі - згодом.
Фото ілюстативне
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