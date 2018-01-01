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Біля Луцька на переході збили дитину

Біля Луцька на переході збили дитину
У селі Піддубці, що неподалік Луцька, на пішохідному переході збили дитину.

Про це у Facebook написала журналістка Оксана Петрук.

"У Піддубцях на пішохідному переході авто збило дитину", -написала вона.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у прес-службі волинської поліції.

Так, на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі в селі Піддубці Луцького району, де постраждала дитина.

На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі - згодом.

Фото ілюстативне

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Теги: ДТП, аварія
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