Троє атовців із Луцька отримають квартири
Сьогодні, 14:47
Трьом учасникам АТО з Луцька придбають житло на умовах співфінансування 50 на 50.
Про йшлося у п’ятницю, 14 грудня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що в місті є три учасника АТО – Денисюк Сергій, Бугайчук Василь і Линевич Юрій – котрим придбають квартири на умовах співфінансування.
Квартиру площею 50 «квадратів» придбають для Сергія Денисюка. 266 558 гривень виплатять з бюджету міста.
Житло на 94 «квадрати» куплять учаснику бойових дій Василю Бугайчуку за співфінансування у розмірі 281 352 гривні з бюджету.
Ще один учасник бойових дій Юрій Линевич отримає помешкання на 73 «квадрати» 360 195 гривень на придбання якого дадуть із міського бюджету.
«Це вже останні кошти, якраз ми вписуємося у 9,5 мільйона, які були виділені цьогоріч на цю програму», – додала посадовиця.
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Про йшлося у п’ятницю, 14 грудня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що в місті є три учасника АТО – Денисюк Сергій, Бугайчук Василь і Линевич Юрій – котрим придбають квартири на умовах співфінансування.
Квартиру площею 50 «квадратів» придбають для Сергія Денисюка. 266 558 гривень виплатять з бюджету міста.
Житло на 94 «квадрати» куплять учаснику бойових дій Василю Бугайчуку за співфінансування у розмірі 281 352 гривні з бюджету.
Ще один учасник бойових дій Юрій Линевич отримає помешкання на 73 «квадрати» 360 195 гривень на придбання якого дадуть із міського бюджету.
«Це вже останні кошти, якраз ми вписуємося у 9,5 мільйона, які були виділені цьогоріч на цю програму», – додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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