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Троє атовців із Луцька отримають квартири

Троє атовців із Луцька отримають квартири
Трьом учасникам АТО з Луцька придбають житло на умовах співфінансування 50 на 50.

Про йшлося у п’ятницю, 14 грудня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що в місті є три учасника АТО – Денисюк Сергій, Бугайчук Василь і Линевич Юрій – котрим придбають квартири на умовах співфінансування.

Квартиру площею 50 «квадратів» придбають для Сергія Денисюка. 266 558 гривень виплатять з бюджету міста.

Житло на 94 «квадрати» куплять учаснику бойових дій Василю Бугайчуку за співфінансування у розмірі 281 352 гривні з бюджету.

Ще один учасник бойових дій Юрій Линевич отримає помешкання на 73 «квадрати» 360 195 гривень на придбання якого дадуть із міського бюджету.

«Це вже останні кошти, якраз ми вписуємося у 9,5 мільйона, які були виділені цьогоріч на цю програму», – додала посадовиця.

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Теги: житло, Волинь, атовець, Луцьк
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