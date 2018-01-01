Троє атовців із Луцька отримають квартири

Трьом учасникам АТО з Луцька придбають житло на умовах співфінансування 50 на 50.Про йшлося у п’ятницю, 14 грудня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту соціальної політикирозповіла, що в місті є три учасника АТО –– котрим придбають квартири на умовах співфінансування.Квартиру площею 50 «квадратів» придбають для Сергія Денисюка. 266 558 гривень виплатять з бюджету міста.Житло на 94 «квадрати» куплять учаснику бойових дій Василю Бугайчуку за співфінансування у розмірі 281 352 гривні з бюджету.Ще один учасник бойових дій Юрій Линевич отримає помешкання на 73 «квадрати» 360 195 гривень на придбання якого дадуть із міського бюджету.«Це вже останні кошти, якраз ми вписуємося у 9,5 мільйона, які були виділені цьогоріч на цю програму», – додала посадовиця.